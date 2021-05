Manfredonia. “A Villa Rosa da settimane praticano riti satanici. Persone incappucciate con veli neri”

(STATOQUOTIDIANO, ore 17). Manfredonia, 18 maggio 2021. “Un giorno andando di sera abbiamo visto del fuoco e delle persone incappucciate con dei veli neri. È una cosa evidente che pratichino riti, perché indossano anche delle maschere bianche per non farsi riconoscere”.

E’ quanto raccontano a StatoQuotidiano alcuni cittadini di Manfredonia ipotizzando “la pratica, da qualche settimana, di riti satanici a Villa Rosa”.

Costruita intorno al 1940, Villa Rosa è nata come una vera e propria dichiarazione d’amore del suo ex proprietario, il cavalier Vincenzo d’Onofrio, alla moglie Rosina Longo.

Di recente, il dr. Giacomo Francesco Forte, Commissario Straordinario dell’ASP “S.M.A.R.” di Manfredonia (che ricevette in donazione “Villa Rosa”, con il vincolo di destinazione a struttura socio-sanitaria per il clero, gli anziani, i disabili) ha fornito informazioni sul progetto “Villa Rosa”, redatto dall’arch. A. D’Apolito ed in via di implementazione, inviato al Governo, alla Regione, a Senatori e Deputati, ad Europarlamentari, ad Assessori e Consiglieri regionali e ai Commissari/Sindaci dei Comuni interessati: Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo. “Il progetto, di ampie vedute strategiche, mira innanzitutto a soddisfare la volontà dei donatori prevedendo una struttura ricettiva per anziani e disabili”.

Tornando ai presunti riti satanici a Villa Rosa, “Siamo dei visitatori e ci rechiamo spesso nella struttura- raccontano i cittadini a StatoQuotidiano.it – abbiamo notato che dentro la villa hanno acceso del fuoco, infatti le allegherò una foto dove si vede una parete bruciata”.

“Altre volte ancora hanno chiuso il cancello con delle catene e lucchetto cosa che non è possibile fare dato che la Villa è privata. Inoltre c’è un via via di auto come delle vedette”.

“Essendo una Villa molto visitata anche da bambini, non è possibile che facciano queste cose. Due giorni fa siamo riusciti ad entrare c’era il cancello aperto. Quando siamo andati via ci hanno chiuso il cancello con una catena potendo rimanere anche bloccati dentro. Dato che comunque StatoQuotidiano è un sito molto diffuso vorremmo che questo annuncio fosse pubblicato in modo tale da mettere fine a questa storia perché è diventato pericoloso andarci”.