Manfredonia, la britannica JLEN ha acquisito il 45% dell’impianto ETA

Manfredonia, 18/05/2021 – La JLEN ha completato l’acquisizione di un impianto di energia dai rifiuti da 16,8 MW presente nel territorio di Manfredonia. La JLEN, un fondo quotato per le infrastrutture ambientali, ha annunciato martedì l’acquisizione di una partecipazione del 45% in Energie Tecnologie Ambiente (ETA). ETA è un impianto da 16,8 MW di energia da rifiuti (EfW) che tratta combustibili derivati ​​da rifiuti, situato nel comune di Manfredonia, nella regione Puglia del sud Italia.

L’investimento di 26,75 milioni di euro è stato effettuato insieme a Foresight Energy Infrastructure Partners, che acquisirà anche una quota del 45%. Il completamento di questa acquisizione, secondo JLEN, è soggetto a una serie di condizioni che dovrebbero essere realizzate entro la fine di maggio 2021. L’impianto EfW, che utilizza una tecnologia collaudata, è pienamente operativo dal 2012.

Richard Morse, presidente di JLEN, ha commentato l’investimento della sua azienda: “Siamo lieti di annunciare l’investimento di JLEN in questo impianto di energia dai rifiuti che sfrutta la conoscenza ed esperienza acquisite possedendo già una serie di risorse bioenergetiche. Questo è il primo di JLEN investimenti in Italia e non vediamo l’ora di possedere questa importante risorsa a livello locale insieme a FEIP e il venditore “, ha detto Morse. “Riteniamo che risorse come queste forniscano uno sbocco vitale per i rifiuti non riciclabili che finirebbero altrimenti inviati in discarica e che può essere utilizzato per generare energia di carico di base nella rete. Lastruttura ha una solida esperienza operativa e non vediamo l’ora di lavorare con le operazioni esistenti squadra come nuovo comproprietario”.(ukinvestormagazine)