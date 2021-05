(STATOQUOTIDIANO, ore 21). Manfredonia, 18 maggio 2021. COVID_19: momenti di tensione stamani all’esterno del centro hub vaccinale allestito in alcuni locali adiacenti la Chiesa “Sacra famiglia” di Manfredonia, in seguito alla sospensione odierna della somministrazione dei vaccini. E’ quanto riportano alcuni cittadini presenti sul posto.

Come da comunicato della Regione, “le vaccinazioni delle persone affette da malattie rare e dei loro caregivers/familiari conviventi”, stamani 18 maggio, “dalle ore 10,00 alle ore 18,00”, avrebbero potuto svolgersi recandosi “senza prenotazione presso gli hub vaccinali allestiti nei presidi ospedalieri di Cerignola e Manfredonia e il punto vaccinale di San Severo (in via De Palma)“.

“Oggi – scrivono dei cittadini a StatoQuotidiano – si presentano tutte le persone che erano in lista e trovano tutto chiuso. Erano almeno una cinquantina di persone, mentre continuavano ad arrivarne altre. Tutto chiuso e nessuna spiegazione”.

“Gli animi si scaldano – racconta un testimone – ed intervengono due pattuglie polizia locale e una pattuglia dei carabinieri e dopo ore di trattative si apprende che oggi e domani i vaccini sono sospesi per mancanza sembrerebbe di dosi e che le vaccinazioni riprenderanno giovedì”. “Però giovedì – scrivono i presenti – sarà chiamato chi naturalmente è prenotato per quel giorno e così a seguire, mentre chi doveva essere vaccinato oggi e domani saranno contattati per un’altra eventuale prenotazione”.

“Ci chiediamo le motivazioni che ci spingono a saltare il turno e non riprendere giovedì. In molti si sono chiesti, nell’incertezza più assoluta, se e quando giungerà di nuovo il loro turno e se, al verificarsi di analoga situazione, non accadrà lo stesso”.

Gli animi dei presenti sono stati “calmati dalle forze dell’ordine che hanno garantito il proprio interessamento nel far chiarezza con le autorità competenti”. “Il tutto nella speranza che le vaccinazioni riprendano dalle prenotazioni di oggi a seguire e non con rinvii surreali”.

Si attende una replica degli enti di riferimento.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, si è in attesa di ulteriori dosi di vaccini e c’è necessità anche di assicurare le seconde dosi ai MMG (Medici di medicina generale) per i soggetti fragili.

Al momento sono in corso le seconde dosi di AstraZeneca a migliaia di insegnanti, nelle scorse settimane lo stesso vaccino è stato somministrato a centinaia di over 60.