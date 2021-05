Tutti i video della IV edizione del Festival #Michael2021. Il 25 giugno il decennale del sito UNESCO del Santuario

Tutti i video della quarta edizione del Festival #Michael2021 e il 25 giugno si celebra il decennale del sito UNESCO del Santuario

“88 mila utenti unici hanno partecipato al Festival Michael 2021” – annuncia l’Assessore alla cultura e al turismo della Città di Monte Sant’Angelo, Rosa Palomba – “che hanno generato più di 186 mila impression. Siamo felici di aver proposto anche questa quarta edizione del nostro Festival culturale, non ci siamo fermati, ed è stato importante continuare a celebrare il nostro Arcangelo e a promuovere i due Siti UNESCO e il brand. Ci auguriamo, naturalmente, di promuovere la quinta edizione in presenza”.

L’Assessore Palomba, inoltre, aggiunge: “Importanti progetti di promozione stiamo mettendo in campo per questa ripartenza: ci apprestiamo a promuovere il decennale del primo sito UNESCO, le tracce dei Longobardi nel Santuario, il 25 giugno; il 22 maggio promuoveremo la cerimonia ufficiale di ingresso nell’Associazione “Borghi più belli di Italia” con il presidente nazionale; a maggio abbiamo promosso lo speciale di Dove del Corriere della Sera dedicato ai 7 luoghi longobardi; con PugliAutentica abbiamo partecipato alla digital edition della Borsa Internazionale del Turismo di Milano; stiamo promuovendo i nostri Beni culturali anche su CartApulia, la Carta dei beni culturali pugliesi; per promuovere un luogo sorprendente in ogni stagione, siamo partiti anche con il nuovo progetto di promozione, ‘weekend nella Città dei due Siti UNESCO’, una campagna pubblicitaria nelle aree metropolitane vicine (Roma, Napoli, Pescara e Bari); progetti importanti di promozione nazionale del brand, questi, che speriamo possano anche far ripartire presto i flussi turistici, fondamentali per l’economia di un intero settore e di un intero territorio”.

5 giorni, 27 appuntamenti, quasi 100 partecipanti/ospiti, 4 sezioni, 2 mostre multimediali, un’anteprima con l’International Jazz Day, un ampio partenariato, 88 mila utenti (reach – numero di utenti o account unici) e 186 mila impression: sono i numeri della quarta edizione del Festival Michael che si è tenuto dal 5 al 9 maggio, tutto in streaming, da Monte Sant’Angelo, per celebrare l’Arcangelo Michele e i due Siti UNESCO.

Importante anche la rassegna stampa [REPORT comunicazione (social media e stampa)].

Per rivivere la quarta edizione cerca sui social l’hashtag #Michael2021 | https://www.facebook.com/hashtag/Michael2021/.

TUTTI I VIDEO | bit.ly/videoMichael2021

—

COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO