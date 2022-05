“Commissari, bisogna mettere in sicurezza le arterie stradali di Foggia”

“Fratelli d’Italia Foggia chiede ai commissari di attuare azioni efficaci e continuative di messa in sicurezza delle arterie stradali della città.

Nel marzo scorso, quando sono stati convocati i partiti a Palazzo di Città, presentammo anche una richiesta ai commissari affinché fosse avviato un censimento delle infrastrutture pericolanti che costituiscono particolare rischio per l’incolumità dei cittadini. Ad oggi siamo costretti a verificare l’assenza di azioni in merito”.

Lo afferma il commissario cittadino di Fratelli d’Italia, Mario Giampietro, che spiega: “In merito alle numerose criticità della viabilità cittadina bisogna fornire risposte rapide. Foggia è lastricata di buche su strade che diventano paludi alla prima pioggia con l’acqua che prende il posto dell’asfalto.

Foggia, negli ultimi mesi, ha peraltro registrato un deciso aumento dei sinistri stradali, purtroppo anche tragici, dove spesso l’unione tra imprudenza degli automobilisti e pessima qualità della viabilità ha prodotto incidenti che forse si potevano evitare – prosegue Giampietro che evidenzia – La segnaletica verticale è vetusta e solo per puro caso, in qualche circostanza, la caduta di semafori e lampioni non ha provocato danni a persone e automobili.

Quella orizzontale, quando c’è, sbiadisce dopo poco e molte arterie cittadine la attendono da tempo immemorabile. Non da meno è il problema riguardante la pubblica illuminazione, con alcuni quartieri della città completamente al buio, interventi di manutenzione legati alla sostituzione delle lampade spente che procedono decisamente a rilento e, complessivamente, un gran numero di lampioni ammalorati che andrebbero sostituiti”.

Il commissario cittadino del partito di Giorgia Meloni chiede ai commissari: “di preoccuparsi delle ormai troppe emergenze che attanagliano la città di Foggia, ponendo in essere interventi risolutivi, senza limitarsi soltanto alle semplici incombenze di carattere burocratico. L’ordinaria amministrazione va garantita”.