Di Giacomo: “A Foggia shock regolamento dei conti. Semilibero abbattuto da 4 colpi di fucile”

StatoQuotidiano.it, Foggia 18 maggio 2022. E’ di ieri la notizia dell’assassinio, avvenuto a Foggia, di Alessandro Scrocco, 32 anni. Una vera e propria esecuzione, a freddo, attuata con quattro colpi di fucile alla nuca mentre era a bordo della sua auto.

Il probabile regolamento dei conti è avvenuto in serata, in via delle Casermette, mentre la vittima stava rientrando in carcere dove scontava una pena di 15 anni di reclusione a sua volta per omicidio avvenuto in data 2 gennaio 2010: in quell’occasione Alessandro Scrocco uccise a colpi di pistola un diciannovenne a causa di una lite avvenuta la notte di capodanno.

foto enzo maizzi

Di Giacomo segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP.: “La criminalità organizzata ormai non si ferma davanti a nulla. E’ evidente che lo Stato ormai abbia ammainato bandiera bianca: non ci sono norme sia dentro al carcere, che fuori dal carcere, che vada a contrastare con fermezza questo fenomeno.

Nelle carceri comandano loro ed il risultato sono i continui regolamenti dei conti che avvengono continuamente all’interno delle carceri, ma questa volta è stato ‘alzato il tiro’ arrivando addirittura ad uccidere un detenuto in semilibertà per chissà quale motivo…