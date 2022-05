Gino Lisa di Foggia, 4 vettori interessati: in testa la Lumiwings

FOGGIA, 18/05/2022 – (avionews) Sono quattro i vettori aerei interessati ad operare collegamenti da e per l’aeroporto pugliese “Gino Lisa” di Foggia.

È quanto emerge dalla procedura pubblica che si è appena conclusa ed il cui obiettivo era quello di raccogliere le proposte dei soggetti interessati a volare. Al momento non sono ancora noti i nomi delle aviolinee, ma si sa che sono stati presentati business plan con proposte di collegamenti per Milano.

Adesso la commissione tecnica della società di gestione Aeroporti di Puglia (AdP) valuterà le proposte. L’iter durerà almeno due settimane. I primi collegamenti potrebbero partire da settembre.

Secondo alcune indiscrezioni in pole position nella selezione ci sarebbe l’aviolinea charter Lumiwings, che opera con aerei B-737/300, oltre ad avere in flotta anche velivoli B-737/700. Tra i soggetti interessati c’è anche la neonata compagnia Aeroitalia, che si è detta intenzionata a sviluppare collegamenti dallo scalo “Gino Lisa”, ma che non disporrebbe ancora di un aereo adatto alla pista foggiana. (avionews)