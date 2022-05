Manfredonia terra di podisti? Sì, ma da 30 anni mille bugie per la pista d’atletica

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 18 Maggio 2022. Michele Quitadamo, Matteo Palumbo, Alessandro Tomaiuolo, Dario Santoro, Michelangelo Capaiuolo, Francesco Calò: sono solo alcuni dei nomi di atleti sipontini che hanno tenuto alto il nome della città e si sono distinti in quella che, a ragione, è definita la regina di tutti gli sport: l’atletica leggera.

Risultati ottenuti con tanti sacrifici, duri allenamenti e lavoro nonostante l’atavica carenza di strutture sportive, in special modo all’aperto.

In Italia si calcola che oramai 1 bambino su 5 non fa sport

Secondo rapporti statistici in Italia si calcola che oramai 1 bambino su 5 non fa sport, con il Belpaese relegato nella parte finale dei Paesi che in cui si pratica meno attività aerobica. Da raccolta dati a Manfredonia, esistono circa un paio di centinaia di tesserati con un potenziale di amatori podisti, simpatizzanti corridori che può raggiunger anche la ragguardevole cifra di circa 1500-2000 unità, includendo anche le attività studentesche.

4 sono le associazioni sportive cittadine, 3 delle quali podistiche e una di triathlon (Asd Gargano 2000, Manfredonia Corre e Manfredonia Running and Friends con la Triathlon Manfredonia). Una platea molto ampia di appassionati e cittadini che curano il benessere psicofisico, correndo ed esercitando un corretto stile di vita, essendo l’attività motoria un portentoso farmaco naturale, capace di prevenire numerose patologie.

Possibile realizzazione in zona Scaloria del nuovo palazzetto dello sport e Cittadella dello Sport: per ora un’ipotesi

La recente notizia della possibile realizzazione del nuovo palazzetto dello sport, in zona Scaloria, interamente finanziato dal Ministero dell’Interno, con un contributo di 5 milioni di euro e la futura possibile creazione di una Cittadella dello Sport, ha generato entusiasmo tra i runners di tutte le età, con la speranza che finalmente anche a Manfredonia si realizzi la tanto agognata pista d’atletica.

Il movimento podistico sipontino, tra i maggiori della provincia, con risultati ottimi ed alcune volte straordinari, ha visto con il trascorrere degli anni sempre il disattendere delle promesse elettorali, che puntualmente tornano come uno dei punti cardine ad ogni competizione.

Sentendo gli umori di alcuni amatori ed atleti si comprende l’amarezza di tanti che avvicinandosi allo sport per rinascere e scoprire i propri limiti, dopo anche alcuni decenni, sono costretti loro malgrado, per allenarsi a percorrere sterrati, strade con veicoli, magari con pericolosi animali randagi, a volte poco illuminate ed esporsi al pubblico ludibrio.

La necessità di strutture e di una pista d’atletica a Manfredonia

In realtà basterebbe la volontà di ripristinare una pista che, in realtà, già esiste in Zona Scaloria, a costi neppure esorbitanti, purtroppo in una condizione di degrado e abbandono. Al netto dell’opera meritoria di reperimento risorse pubbliche, il coinvolgimento di imprenditori privati, con un obolo per poterne usufruire e gestirne i costi, potrebbe essere una buona idea per la rigenerazione della stessa e del terreno verde adiacente.

Un’opportunità per consentire anche a tanti appassionati lanciatori e saltatori di aver una struttura ad hoc per le proprie attività

La possibilità di poter effettuare lavori specifici, con le cosiddette “ripetute”, l’esplosione di grandi talenti e l’eventualità di organizzare dei meeting nazionali di atletica leggera, visti gli ottimi dirigenti presenti in loco, darebbe un’opportunità nuova di conoscenza del territorio e una vastità di scelta sportiva ai più piccini.

I tempi sono maturi per cercare tra i nostri settori giovanili i nuovi Jacobs. La città attende da tanto.

A cura di Antonio Monaco, Manfredonia 18 maggio 2022