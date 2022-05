Maxi colpo da 50mila euro a Tolentino, blitz nel campo nomadi di Foggia

FOGGIA, 18/05/2022 – (cronachemaceratesi) Maxi furto da 50mila euro alla gioielleria del centro commerciale a Tolentino nel Maceratese, chiuso il cerchio sulla banda: blitz nel campo nomadi di Foggia. Cinque gli indagati, tre misure cautelari con obbligo di dimora a carico di un 20enne rom, del padre 41enne e di un rivenditore d’auto usate di 29 anni italiano: l’ultima eseguita lunedì alla stazione di Foggia.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Tolentino hanno concluso una complessa e articolata indagine sul furto del 23 aprile 2021 ai danni di una gioielleria del centro commerciale di Tolentino. Erano le 23.20 circa quando una batteria di cinque uomini, a bordo di un’autovettura di colore nero, con targhe anteriore e posteriore coperte, era entrata nell’area commerciale “Retail Park”. Muniti di attrezzi da scasso e di un pesante coperchio in ghisa di un tombino, usato come ariete, avevano sfondato il vetro della porta d’ingresso della gioielleria “D’oro in poi” e avevano poi forzato la serranda metallica per entrare. (cronachemaceratesi)