Meteo Puglia, il caldo fa sul serio: possibili punte di 40 gradi

MANFREDONIA (FOGGIA), 18/05/2022 – (meteopuglia) Dopo un lungo periodo iniziato da marzo e terminato intorno ai primi 10 giorni di maggio con le temperature che si sono mantenute spesso al di sotto delle medie stagionali, le condizioni climatiche hanno virato rapidamente nel senso opposto ritrovandoci da condizioni di primavera fresca a condizioni prettamente estive con le temperature che in alcune zone hanno raggiunto già i 30°C.

Ma si sa che alle sorprese meteo non c’è mai fine. Difatti, a parte un lieve rinfresco tra oggi e domani, le temperature nei prossimi giorni tenderanno nuovamente ad aumentare tanto che durante il fine settimana si assesteranno tra i 25° ed i 30°C, temperature queste ultime che saranno raggiunte nelle pianure del Tavoliere.

Nell’immagine successiva vi mostriamo le temperature previste per domenica prossima dove si nota chiaramente l’influenza dell’alta pressione di origine Africana che sospingerà deboli correnti calde con poca ventilazione ma soprattutto una decisa compressione dell’aria (subsidenza) che riscalderà ulteriormente le temperature. Si nota anche la mitigazione che in questo periodo dell’anno offre il mare con le temperature che vicino alle coste risulteranno leggermente più basse rispetto all’entroterra dove la mitigazione del mare ancora “fresco” in questo periodo offre.

Ma domenica rappresenta solamente l’inizio del riscaldamento. Difatti il “peggio” arriverà intorno alla metà della settimana, intorno al 25 maggio quando una vera e propria lingua africana si spingerà fin verso le regioni meridionali grazie al richiamo caldo attivato da una perturbazione che transiterà tra Francia ed Italia settentrionale dove sarà bersagliata da fortissimi temporali.

Sulle regioni meridionali e in particolare sulla nostra Puglia invece questo “alito” africano infiammerà le temperature fino a farle toccare punte di 36°/37°C ma non si escludono localmente temperature ancora più elevate che potranno sfiorare addirittura i 40°C soprattutto nelle zone interne Siciliane ma anche a “rischio” le zone interne della Puglia settentrionale. L’immagine che segue mostra chiaramente “l’alito africano” previsto proprio nella giornata di mercoledì 25 maggio.

Infine vi mostriamo le temperature massime previste alle ore 14:00 tra mercoledì 25 e giovedì 26 sul Sud Italia e in particolare sulla Puglia. Come si può notare le temperature specie nelle zone lontane dalle coste supereranno i 30°C con punte di 34°/35° ma non si escludono localmente i 36°/37°C sul basso foggiano e sull’alto barese interno. Questa ondata di calore dovrebbe durare anche nelle giornate successive con la possibilità di una nuova fiammata nel week end tra sabato 27 e domenica 28 maggio dove le temperature potranno sfiorare con più convinzione i 40°C!!! Al di là di questo orizzonte infine è prevista una lieve attenuazione del caldo ma escludiamo che si possa tornare a temperature consone per il periodo, piuttosto si manterranno al di sopra delle medie regalandoci ancora una estate anticipata. (meteopuglia)