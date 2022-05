Nuovo incidente con cinghiali nel Foggiano: Jeep distrutta

FOGGIA, 18/05/2022 – (gazzettamezzogiorno) Ennesimo incidente in provincia di Foggia, questa volta in prossimità del distributore Petito Petroli sulla SS17, nei pressi di Lucera.

Due cinghiali hanno attraversato la strada scontrandosi contro una Jeep Renegade. Salvi, per fortuna, i passeggeri. Uno dei cinghiali, invece, è morto nello scontro. L’altro si sarebbe dileguato. L’incidente è avvenuto a distanza di alcune settimane da quello che costò la vita all’agricoltore Luigi Turco.

Coldiretti: “Subito stretta su piano abbattimenti”

“Serve una stretta sul piano di abbattimento di fronte alla proliferazione dei cinghiali che rappresentano un pericolo per la sicurezza dei cittadini, per le attività agricole e rischiano di diffondere la peste suina ben oltre le aree infette”. E’ quanto chiede la Coldiretti Puglia, dopo l’ennesimo indicente stradale in provincia di Foggia, sempre nella zona dove ha perso la vita l’imprenditore agricolo Luigi Turco, per cui sono urgenti interventi e provvedimenti decisivi e un’assunzione di responsabilità delle istituzioni regionali contro la proliferazione dei cinghiali che in Puglia sono 250mila. (gazzettamezzogiorno)