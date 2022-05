Trinitapoli, dal Sole 24 ore riconoscimento studio legale anno 2022

StatoQuotidiano.it, Foggia 18 maggio 2022. Grande soddisfazione per lo Studio Legale di Natale dell’ avv. Francesco Di Natale che ha ottenuto il riconoscimento di Studio Legale dell’Anno 2022 dal quotidiano nazionale “Il Sole 24 ore”.

Sono circa 384 gli studi legali segnalati, la ricerca si basa sulle segnalazioni da parte di avvocati. Sono stati invitati a partecipare quasi 40 mila avvocati su tutto il territorio. Segnalati due studi legali della provincia di Barletta Trani Andria tra questi proprio lo Studio di Francesco Di Natale.

<<Questo prestigioso titolo ci dice l’avv. Francesco – di cui l’autorevole quotidiano ci ha insignito è il frutto dell’intenso lavoro condotto in questi anni con professionalità ed impegno al fine di garantire un’assistenza sempre più qualificata e specializzata per la nostra clientela. Ringrazio – continua il legale – moglie Stefania per il suo intenso e scrupoloso lavoro, i miei collaboratori e tutti i clienti che ci hanno sostenuto>>.

