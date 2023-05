Alla G.SCAVI srl appalto nel Porto di Manfredonia, atti e importi. Tegliafilo Costruzioni subappaltatrice

Manfredonia – “Miglioramento dei servizi a terra, di sicurezza dei pescatori, delle condizioni di sbarco e di deposito del pescato”, nell’ambito della misura 3.3. “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca” del fondo europeo per la pesca 2007- 2013”.

Fanno riferimento a questa gara dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – di cui fanno parte i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli – i lavori in corso a Manfredonia, in area nuovo Mercato Ittico, nel Porto locale.

Ricostruendo l’appalto, con Determina del Presidente n. 141 del 27.04.2022, la citata Autorità del Sistema Portuale ha deliberato l’approvazione del progetto esecutivo e dato avvio alla procedura di affidamento dei lavori in questione., indicendo una Procedura negoziata, ai sensi di legge, e rivolta agli Operatori Economici presenti nell’albo fornitori dell’AdSP MAM.

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è stato definito come segue: 1) € 1.317.769,56 Importo complessivo dell’appalto; di cui: a.1) € 1.291.930,94 Importo netto Lavori soggetto a ribasso; a.2) € 25.838,62 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Per la durata: previsti 283 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In seguito, alla perfezione e registrazione del contratto di appalto pubblico, l’importo complessivo del contratto è stato fissato a € 938.975,41 euro.

ALLEGATI

Avviso-stipula-contratto-registrato-ed-elenco-verbali

Determina-P.-n.-395-del-8.11.2022-signed

Relazione-subappalto-Tegliafilo_signed-signed

Appaltatore: G.SCAVI SRL di Acquaviva delle Fonti, subappaltatrice l’impresa Tegliafilo Costruzioni s.r.l.”, con sede legale in Manfredonia, per quanto riguarda la realizzazione dei lavori attinenti a: “Movimento di materia” e “Opere civili”, per un importo complessivo di € 266.700,00 al netto dell’IVA, di cui Euro 5.300,00 per oneri della sicurezza.

Naturalmente i lavori dovrebbero aver rispettato il rilascio di tutti i pareri previsti ai sensi di legge.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it