E’ la notte di Audace Cerignola – Foggia: diretta (LIVE)

Cerignola – Foggia – L’attesa è finita. E’ la notte di Audace Cerignola – Foggia: un confronto che si preannuncia testa a testa, con pronostico iniziale in favore dei padroni di casa.

I PRECEDENTI

Cerignola e Foggia, finora, si sono già sfidate in quattro occasioni. Oltre alle due partite giocate in questa stagione, anche nel campionato 2019-2020, precisamente in Serie D.

Quest’anno, l’Audace Cerignola ha ottenendo due vittorie consecutive con un totale di 11 gol realizzati. Nella sfida a metà marzo al Monterisi, il primo tempo è stato spettacolare, con tre gol dell’Audace Cerignola segnati in soli 11 minuti, una doppietta di Gaetano Malcore e un gol di Ismail Achik. Il Foggia ha risposto con un gol di Alessandro Garattoni verso la fine del primo tempo e ha ridotto ulteriormente il divario grazie a un rigore trasformato da Davide Petermann. Tuttavia, a un minuto dal termine della partita, Malcore ha completato la sua tripletta personale, chiudendo definitivamente i conti. (agg. di Claudio Franceschini).

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

IN TV

Per la trasmissione della partita, la diretta tv di Audace Cerignola vs Foggia sarà disponibile per gli abbonati di Sky Sport sulla pay tv satellitare.

Inoltre, la partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, e non è necessario essere abbonati per accedere alla visione. Sarà anche possibile acquistare l’evento singolarmente a un prezzo fisso e guardare la partita su smart TV, PC o dispositivi mobili come smartphone o tablet.

L’incontro tra Audace Cerignola e Foggia, in diretta giovedì 18 maggio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, rappresenta una sfida cruciale per il primo turno della fase nazionale dei play-off di Serie C.

È un vero derby pugliese, e in particolare un confronto toscano nella corsa verso la Serie B. L’Audace Cerignola si è confermata come una delle sorprese del campionato, superando i primi due turni dei play-off con vittorie contro la Juve Stabia e il Monopoli.

Il Foggia di Delio Rossi, invece, è entrato in scena nel secondo turno della fase a gironi dei play-off e ha rischiato grosso, riuscendo a pareggiare all’ultimo minuto contro il Potenza allo stadio “Zaccheria” e evitando un’eliminazione amara.

AUDACE CERIGNOLA-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Audace Cerignola-Foggia

• Data: Giovedì 18 maggio 2023

• Orario: 20.30

• Canale TV: Sky Sport (canale 256), Eleven Sports (visibile su DAZN) e OneFootball

• Streaming: SkyGo, Eleven Sports (visibile su DAZN) e OneFootball