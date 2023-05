FOCUS ZES. Commissario ZES Manlio Guadagnuolo (II – VIDEO)

In questa seconda puntata, l’intervista con l’ing. Manlio Guadagnolo (Commissario Straordinario del Governo per la ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise) completa il quadro informativo di base. Il Commissario ci illustra minuziosamente i vantaggi per le imprese che intendono investire nelle ZES, di natura amministrativa e fiscale.