Il Cerignola umilia il Foggia ed ipoteca i quarti

Foggia – Il Cerignola umilia il Foggia, stravincendo l’andata del derby di Capitanata per 4-1, valevole come primo turno della fase nazionale dei playoff, del campionato di Serie C ed ipotecando l’accesso ai quarti di finale degli spareggi promozione per la serie B.

L’ Audace, vera rivelazione di stagione, giunge alla partita dopo le brillanti affermazioni con la Juve Stabia (3-0) e Monopoli (2-1) nei turni premilinari, rinvigorita anche dalle due affermazioni contro i rossoneri nella stagione regolare. Foggia che dopo la quarta piazza in classifica, ha passato il turno con sofferenza contro i lucani del Potenza (1-1) , trovando il gol del pari a pochi minuti dal gong. Nelle scelte di formazione, mister Pazienza opta a sorpresa, per un turno di riposo per Malcore con D’Andrea e Achik a pungere. Delio Rossi, fa mini turnover e senza l’acciaccato Garattoni, inserisce Bjarkason a destra. In mediana parte titolare Odjer, ancora fuori dagli undici Petermann. Davanti Beretta in luogo di Ogunseye con il supporto di Iacoponi.

Il primo squillo, al 3′, è rossonero.

Iacoponi si fa largo sulla destra, centra per Costa, su cui Saracco è tempestivo in uscita bassa nell’anticipo. Le squadre si rispettano e sono attente in fase di non possesso, eludendo la pressione avversaria. Maza premia la sovrapposizione di Russo, al 10′, con Thiam attento. Punizione interessante di Costa al 16′, palla che sfila fuori alla sinistra del portiere. L’episodio che sblocca il match avviene al 20′.

Achik anticipa in area Leo, suo direttore marcatore, che lo colpisce. Rigore sacrosanto. L’esterno marocchino va dal dischetto e trasforma. Audace avanti 1-0. Sainz Maza, fa male alla sua ex squadra.

Al 24′ pennella in modo magistrale una punizione dal limite e fa esplodere il Monterisi per il gol del raddoppio.Dialogo tra Beretta e Bjarkason, al 29′, diagonale dell’islandese, da posizione defilata, fuori bersaglio. Petermann rileva un infortunato Odjer al 37′.

La reazione dei satanelli è del tutto irrilevante e la fase offensiva risulta evanescente. Sui titoli di coda di frazione, ci provano Achik dal limite, alto sulla traversa e Di Noia dalla distanza, palla bloccata da Saracco. Un rasoterra di Sainz Maza con parata di Thiam, chiude il primo tempo e compagini al riposo con gli ofantini sul 2-0.

Sostituzione in attacco nel Foggia nella ripresa, dentro Ogunseye per uno spento Beretta.

Inizio scoppiettante. Al 48′ Ogunseye fa da sponda per Bjarkason che colpisce al volo di destro ed insacca. I padroni di casa non si scompongono e passano solo 120 secondi per calare il tris.

Ripartenza di Russo che serve Sainz-Maza, rasoterra velenoso e palla in rete per il 3-1. Il nuovo schiaffo fa male agli uomini di Rossi che per poco non rientrano subito in gara. Petermann, al 56′, pesca in area Schenetti sui cui è miracoloso, nella chiusura, Saracco.

Al 58′ buona opportunità per Ogunseye, il cui colpo di piatto da ottima posizione va clamorosamente alto. Girandola di cambi. Entrano tra gli altri Malcore e Peralta (out Ogunseye da poco subentrato). Di Noia dai 30 metri, ritenta il jolly come con il Potenza, destro centrale. Tentativo velleitario di D’Ausilio al 78′. Il Cerignola ne ha di più ed è proprio D’ Ausilio che finalizza un perfetto suggerimento di Samele, siglando il gol del 4-1.

Iacoponi manda alto un colpo di testa su punizione di Costa al 84′.

I gialloblù controllano fino al 93′ ed il fischio finale consegna un cospicuo vantaggio alla banda Pazienza per il return match di lunedì 22 maggio, allo stadio Zaccheria per una complicata remuntada.

Tabellini:

Audace Cerignola: Saracco, Russo, Capomaggio Ligi, Coccia (64′ D’Ausilio), D’Andrea (71′ Samele), Achik (64’Malcore), Sainz Maza (71′ Ruggiero), Tascone, Blondett, Langella. All. Pazienza

Foggia: Thiam, Rizzo, Kontek, Schenetti (56′ Frigerio) Beretta (46′ Ogunseye, 70′ Peralta), Leo, Bjarkason, Di Noia, Costa, Iacoponi, Odjer (37′ Petermann). All. Rossi

Reti: 21′ Achik rig. 24′ Sainz Maza, 48′ Bjarkason, 50′ Sainz Maza, 80′ D’Ausilio

Ammoniti: Odjer, Ligi, Langella, Frigerio, Capomaggio

Arbitro: sig. S.Nicolini (Brescia)

Assistenti: sigg. M. Cerilli (Latina)/ M.Piatti (Como).

A cura di Antonio Monaco, Foggia 18 maggio 2023.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI