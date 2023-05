Impianti termici, Totaro: “Approvato emendamento a difesa dei cittadini”

Il regolamento portato in aula presentava alcune criticità, il cui peso ricadeva principalmente sulle spalle dei cittadini: ingiusto addebito della penale per l’omessa trasmissione dei documenti relativi all’ispezione, scarsa informazione, sportello del cittadino non funzionante, alti costi (dovuti anche a normative sovraordinate). A seguito dell’emendamento da me presentato e approvato ad unanimità, si è chiaramente deliberato l’indirizzo che l’amministrazione sta seguendo durante il protocollo d’intesa con gli operatori del settore, prevedendo un meccanismo di tutela dell’utente volto a porre a carico dei manutentori le responsabilità in caso di mancata trasmissione dei documenti attestanti l’avvenuta visita ispettiva.