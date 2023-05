Foggia – Manfredonia – “Mancate retribuzioni da ottobre 2022 e tredicesima mensilità”: come comunicato attraverso una nota ufficiale, “proclamazione stato di agitazione del personale del CARA di Foggia, con a attivazione procedure di raffreddamento dei conflitti, ex art. 2 comma 2 Legge 146/90 e ss.mm.ii. e richiesta di intervento sostitutivo art. 30, comma 6 del nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50)”.

Lo rende noto il Segretario Generale della FP CGIL Foggia, Angelo Ricucci.

“La nostra Segreteria Provinciale chiede l’attivazione delle procedure di Conciliazione previste dall’art. 2 comma secondo della Legge 146/90, così come modificato dalla Legge 83/2000, relativamente al comparto Cooperative sociali concernente la vertenza di tutti i lavoratori dell’accoglienza titolari di contratto della Coop. ‘Badia Grande’, gestrice del CARA di Foggia, nonché la valutazione dell’intervento sostitutivo previsto dalle vigenti leggi, a garanzia e tutela delle retribuzioni dei lavoratori, in qualità di stazione appaltante”.

“La Coop. Badia Grande, gestisce da più anni il CARA di Foggia per ciò che attiene l’accoglienza dei richiedenti asilo”.

“Si evidenzia che le retribuzioni dei lavoratori sono ferme da ottobre 2022, oltreché la tredicesima mensilità maturata e non corrisposta. Una situazione ormai allo stremo per le lavoratrici e lavoratori che quotidianamente, nonostante i costi sostenuti per recarsi al lavoro, finalizzati a garantire la loro preziosa presenza giornaliera, ad oggi si ritrovano tutti con un credito retributivo maturato e non corrisposto”.

“Per tali ragioni, si chiede, a S.E. il Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, di procedere per quanto di Sua competenza alla convocazione delle parti per dirimere quanto indicato”, conclude Ricucci.