Gargano/Foggia – Attraverso una comunicazione a StatoQuotidiano.it, l‘Avv. Giuseppe Falcone del Foro di Foggia, difensore legale della famiglia Mastromatteo, sottolinea che “il procedimento inerente all’omicidio e all’occultamento del cadavere di Michele Mastromatteo non è stato archiviato, nonostante quanto riportato in un titolo di un’altra testata“.

“È stata soltanto presentata una richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero”, riporta l’avvocato Falcone.

L’avvocato specifica che “c’è un Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) che dovrà decidere sulla richiesta del PM. Inoltre, fa notare che il PM, che attualmente non è più il titolare del caso, si è dimostrato sempre distante dalla famiglia Mastromatteo, arrivando persino a trascurare gli avvisi previsti dalla legge”.

“Esiste un GIP che dovrà decidere sulla richiesta del PM. Aggiungo che il PM oggi non più titolare del fascicolo si è dimostrato sempre lontano dalla famiglia Mastromatteo, omettendo persino gli avvisi dovuti per legge. Non finisce assolutamente qui, anzi ora potremo farci sentire, visto che finalmente potremo leggere ciò che è stato fatto dai Carabinieri e dalla Procura.

L’avvocato assicura tutti i cittadini di Peschici che la giustizia sarà fatta: “Solo adesso la mia difesa potrà avere consistenza, considerato che finora non potevo avere accesso al fascicolo delle indagini. Adesso inizia il mio lavoro, diretto a far emergere la verità. Michele è stato ucciso e i responsabili, assicuro, non resteranno impuniti”

Articolo a cura di Vittorio Agricola, 18 maggio 2023.