MANFREDONIA (FOGGIA) – “Invitiamo gli automobilisti, gli utenti ed i cittadini a non pagare le ingiunzioni da qualunque Comune d’Italia arrivino. Tutti coloro che abbisognano, li invitiamo a recarsi presso la nostra organizzazione al fine di avere garanzie di tutele, attività ricorrente e assistenza“.

Lo afferma una nota dell’Associazione Comitato Protrignina che riporta:

“Nella giornata di oggi ci è stata comunicata che la Prefettura di Foggia ha fatto rimuovere la postazione autovelox nel comune di Manfredonia: in conseguenza di ciò è stata prodotta la determina dirigenziale della polizia locale di Manfredonia con la quale è stato dato incarico alla Maggioli S.p.A. per la rimozione dell’impianto fisso (autovelox da remoto) per il rilevamento delle infrazioni al codice della strada installato al km 175+ 900 della SS 89 “Garganica” direzione Foggia – Manfredonia, la rimozione viene richiesta per mancanza di Autorizzazione Paesaggistica e della Valutazione Incidenza Ambientale.