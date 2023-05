Manfredonia Calcio, Rotice: “Amareggiato per questo fulmine a ciel sereno”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Sono molto sorpreso ed un pò amareggiato per questo fulmine a ciel sereno. Spero si tratti di un malinteso tra le due società che si possa risolvere immediatamente per ristabilire quel clima di serenità necessario al bene della squadra e della città.

non ultimo la mia personale responsabilità con la firma dell’Ordinanza sindacale che ha permesso lo svolgimento al Miramare della finale contro il Bisceglie. Bisogna essere uniti e concentrati, siamo ad un passo dal traguardo, non possiamo e non dobbiamo vanificare tutti i grandi sforzi fatti in questa stagione dalle società Manfredonia Calcio 1932, SSD Manfredonia Manfredonia e dai tifosi.