www.statoquotidiano.it. Nei dintorni dell’abitato di Manfredonia, ci sono due aree che sono state ricomprese nella Zona Economica Speciale (ZES) dell’Adriatico Meridionale. Una è l’area PIP-DI46, che sorge a ridosso della SS89 tra Manfredonia e la chiesa di San Leonardo.

L’altra è l’area Asi che si estende nel comune di Monte Sant’Angelo ed, in piccola parte, nel comune di Manfredonia, sebbene l’area disti pochi passi dall’abitato del centro sipontino. Ma cos’è una Zona Economica Speciale? Come e da chi viene gestita?

Perché le imprese dovrebbero essere attratte al punto da investire in queste aree? Per l’area Asi Manfredonia-Monte Sant’Angelo sono stati già presentati diversi progetti produttivi. Quali sono? Rappresentano una opportunità per il territorio?

Cosa ne pensa la cittadinanza di questi progetti? Come viene affrontato questo argomento a livello politico nei comuni interessati? Quali ulteriori o differenti opportunità si potrebbero cogliere?

Sono tutti interrogativi che affronteremo in questo focus che si articolerà in più puntate.

Questo viaggio di scoperta inizia con il definire e descrivere brevemente le ZES, convergendo l’attenzione sul Polo di Foggia ed, ancora più in particolare, sul territorio di Manfredonia e Monte Sant’Angelo.

A cura di Salvatore Clemente, Manfredonia, 10 aprile 2023.