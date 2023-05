Manfredonia – Il Centro antiviolenza “Rinascita Donna” dell’AmbitoTterritoriale di Manfredonia, gestito dal Consorzio “Opus”, nella serata di mercoledì 17 maggio si è dedicato ad un’attività di sensibilizzazione a partire dalla campagna social “Non sei sua, non sei sola” cominciata a marzo.

Le operatrici si sono mosse dal pub “John Bull” di Manfredonia per poi procedere lungo il centro della città allo scopo di invitare la cittadinanza a prendere parte alla suddetta campagna.

Quest’ultima persegue l’obiettivo di diffondere la conoscenza e i servizi del centro antiviolenza sul territorio, chiedendo ai comuni cittadini, alle istituzioni scolastiche, alle associazioni, alle parrocchie e a tutte le realtà che vogliono dare il loro contributo contro la violenza di genere, di far sentire la propria voce.

L’iniziativa consiste nel girare un brevissimo video in cui, singolarmente o in gruppo, si mostra e si recita lo slogan nato per l’occasione, “Non sei sua, non sei sola”.

Il materiale audiovisivo, una volta pervenuto al numero whatsapp del Centro (3495193603), sarà montato insieme agli altri contributi simili e distribuito sulle nostre piattaforme social. I profili Facebook (“Rinascita donna”) e Instagram (Centro antiviolenza “Rinascita donna”) del servizio, che vi invitiamo a seguire al fine di sostenere la campagna e l’operato del CAV, riportano la locandina dell’iniziativa e tutte le attività del Centro.

I servizi gratuiti di supporto psicologico, legale e sociale offerti dal centro antiviolenza sono degli strumenti preziosi per cominciare, qualora lo si desira, un percorso personalizzato di uscita dalla violenza. Eppure, affinché queta macchina diventi un’effettiva opportunità per chi ne ha bisogno, la comunicazione deve farsi più capillare possibile. La distribuzione di materiale informativo e la campagna social mirano a questo intento ma è necessario che tutti e tutte si reputino sentinelle contro la violenza, in grado di supportare e indirizzare al meglio chi subisce. A questo proposito, il servizio resta aperto il lunedì (10-13), il mercoledì (15-18) e il venerdì (10-18), in via San Lorenzo 47, a Manfredonia, per accogliere l’utenza ma anche per rispondere ai dubbi che possono emergere sull’argomento, in modo da costruire un patto di fiducia comunitario.

Per info rivolgersi ai numeri del Centro Antiviolenza 0884.519691, cellulare 349.5193603 e numero verde 800.02299