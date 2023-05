Foggia – “Abbiamo appreso attraverso la trasmissione pomeridiana Oggi al Parlamento, che il Ministro alla Giustizia Carlo Nordio rispondendo a varie interrogazioni si è detto favorevole alla proposta di alcuni parlamentari veneti per l’apertura di una sezione distaccata della Corte d’Appello a Verona”.

Lo dice Dino Marino tramite un post su Facebook.

“Inoltre, il governo ha deciso di non applicare definitivamente la legge sul decentramento dei tribunali in Abruzzo. Proprio per queste novità avvenute diventa ancora più forte la motivazione per richiedere per Foggia: 1) una sede staccata della Corte d’Appello di Bari; 2) abolizione dell’Ordinamento giudiziario – Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero recata dal decreto legislativo n. 155 del 2012.'”