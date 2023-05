Manfredonia –ย “Per un’amministrazione che puรฒ essere ormai paragonata ad ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ณ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ป๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐Ÿฏ๐Ÿฒ๐Ÿฑ ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ถ ๐—น’๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ (l’insegna sul LUC docet), qualcuno pensa di potersi cavare d’impaccio con un semplice ‘tutt’appost’, facendo passare in secondo piano situazioni estremamente gravi venute alla ribalta di recente anche grazie al presidente del Manfredonia Calcio.

Lo dice in una nota la consigliera comunale di CON, Maria Teresa Valente.

“Ma non funziona cosรฌ, e se come cittadina resto sconcertata per tutto quanto sta accadendo, ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ผ๐—น๐˜‚๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ผ ๐—ด๐—ถ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐˜๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—นโ€™๐—ฎ๐—น๐˜๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ. Ed รจ per questo che mi sento chiamata a denunciare nuovamente e pubblicamente quanto sta emergendo. A quanto pare, infatti, ciรฒ che come opposizione abbiamo giร segnalato al Prefetto e sollevato piรน volte in Consiglio riguardo alle possibili incompatibilitร del sindaco, si sono evidenziate con tutta la loro forza in questi ultimi giorni”.

“Innanzitutto, ๐—ฅ๐—ผ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฒ ๐˜€๐—ผ๐—น๐—ผ ๐—ณ๐—ถ๐˜๐˜๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—น๐—ฎ๐˜€๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—น๐—ฎ ๐˜€๐˜‚๐—ฎ ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ, poichรฉ nella realtร parrebbe continuare a seguirne e deciderne le sorti, ed ogni mattina sembrerebbe essere piรน presente nel suo solito ufficio che in municipio. Inoltre, le ultime vicissitudini calcistiche rappresentano in modo emblematico i vari paradossi di questa amministrazione”.

“La societร S.S.D. Manfredonia Calcio 1932 e la societร S.S.D. Manfredonia Miramare, infatti, sarebbero riconducibili allo stesso Rotice nonostante la palese conflittualitร dโ€™interessi. A conferma di questa tesi, basti guardare gli ultimi avvenimenti e rispondere a semplici domande: ๐—ฐ๐—ต๐—ถ ๐—ต๐—ฎ ๐—ด๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฎ๐—น๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ฝ๐˜‚๐—ฏ๐—ฏ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ด๐—น๐—ถ ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—ถ๐—น ๐—•๐—ถ๐˜€๐—ฐ๐—ฒ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฒ? ๐—–๐—ต๐—ถ ๐—ต๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ด๐—ถ๐˜๐—ผ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—น๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฒ ๐—ฆ.๐—ฆ.๐——. ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฎ ๐— ๐—ถ๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ? ๐—–๐—ต๐—ถ ๐˜€๐—ฐ๐—ฟ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ถ๐—ป๐˜ƒ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฐ ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ฎ ๐—ถ๐—น ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฆ.๐—ฆ.๐——. ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฎ ๐—–๐—ฎ๐—น๐—ฐ๐—ถ๐—ผ ๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿฏ๐Ÿฎ? Giovanni Sventurato, cugino del sindaco, dipendente dellโ€™Impresa Rotice, Consigliere Comunale e delegato del Sindaco in materia di PNRR: piรน chiaro di cosรฌ!”.

“๐—ฆ๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฎ ๐—ณ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ถ ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—บ๐—ถ e a quanto pare un commissariamento sembra non aver insegnato nulla a chi tenta invano da oltre un anno di amministrare questa cittร .

Tutta questa situazione di vischiositร e contiguitร ha inciso, con la complicitร di qualche dirigente comunale, anche nella conduzione dei lavori del campo sportivo Miramare, dove ๐—ถ๐—น ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—น๐—น๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜€๐—ถ ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ผ ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ด๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐˜€๐—ผ๐˜ƒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ถ, con le conseguenze che elencherรฒ di seguito”.

“Non ci sono documenti amministrativi che autorizzino il passaggio di concessione alla S.S.D. Manfredonia Miramare, che รจ stata costituita dalla S.S.D. Manfredonia Calcio il 15 giugno 2022. Questo significa che ๐—ถ ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ด๐˜‚๐—ถ๐˜๐—ถ ๐—ฎ๐—ฏ๐˜‚๐˜€๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฎ ๐˜‚๐—ป ๐˜€๐—ผ๐—ด๐—ด๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ da quello che aveva ottenuto la concessione. Tale situazione comporta una modifica soggettiva del contratto, come previsto dall’articolo 106 del vecchio Codice dei contratti pubblici”.

“Se si tratta di un nuovo soggetto frutto della scissione della societร aggiudicataria, come sembra, la modifica del contratto รจ possibile solo con l’autorizzazione del RUP del Comune, che deve effettuare le opportune verifiche. Queste verifiche, che servono ad accertare se il nuovo soggetto ha i requisiti di idoneitร tecnica e finanziaria adeguati all’oggetto della concessione, oltre al certificato antimafia ed il DURC, sono mai state fatte? Perchรฉ su ciรฒ non mi รจ mai stata data risposta a quanto chiesto anche in Consiglio?”.

“๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ฐ๐˜‚๐—ป๐—ผ ๐˜€๐—ถ ๐—ฒฬ€ ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ผ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—ผ ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ che รจ stato presentato prevede una planimetria del campo di gioco con dimensioni di 99,50 metri di lunghezza e 60,00 metri di larghezza, che ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—น ๐—บ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—บ๐—ผ ๐—ถ๐—น ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—˜๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ? Quindi, se la societร volesse ospitare competizioni del Campionato F.I.G.C. fino alla Lega Pro, come ha dichiarato in piรน sedi Rotice, sarebbero necessari altri lavori per allargare il campo alle dimensioni di 100 metri di lunghezza e 64 metri di larghezza”.

“Al momento, voglio ribadirlo, il campo di gioco ha dimensioni che consentono l’omologazione solo fino al Campionato di Serie D, e non fino alla Lega PRO come promesso in fase di gara. E ancora: il concessionario avrebbe realizzato un’opera senza ottenere le autorizzazioni e i pareri richiesti per legge, tra cui il titolo urbanistico, il provvedimento paesaggistico, la procedura DRP e il provvedimento di AUA per lo scarico delle acque meteoriche. A tal proposito voglio ricordare ancora una volta che si tratta di un’opera in concessione e valorizzazione di un privato, non di un’opera pubblica diretta dal Comune. Ed incredibilmente, ๐—ป๐—ผ๐—ป๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐˜€๐—ถ๐—ฎ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฎ๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฎ๐—ฑ ๐˜‚๐—ป ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜๐—ผ, ๐—น๐—ฒ ๐˜‚๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ป๐˜‚๐—ฎ๐—ป๐—ผ ๐—ฎ๐—ฑ ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น ๐—–๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฎ anzichรฉ dal concessionario, in palese violazione del contratto”.

“Se tutto ciรฒ sarร confermato dagli atti, ๐—ถ๐—น ๐—ฆ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฅ๐—ผ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎฬ€ ๐—น๐—ฒ ๐—ผ๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ ๐—ป๐—ฒ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐˜€๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐—ฝ๐—ฎ๐˜๐—ฒ? E che farร ? Chiamerร il suo fido dipendente-cugino-consigliere Sventurato che poi chiederร a lui come comportarsi?

Questi paradossi erano stati evidenziati in aula consiliare da me e da altri consiglieri di opposizione per invitare lโ€™amministrazione a porre rimedio, ma per tutta risposta ๐—นโ€™๐˜‚๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ฐ๐˜‚๐—ป๐—ผ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜€๐—ถ๐—ฎ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฟ๐˜€๐—ถ ๐—ฎ๐—ฑ ๐—ฎ๐—ถ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ ๐˜๐—ถ๐—ณ๐—ผ๐˜€๐—ถ ๐—ป๐—ฒ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฎ๐—น๐—ฐ๐˜‚๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ป๐—ผ๐—ถ, facendo intendere che la ricerca di chiarezza fosse invece un modo per creare problemi alla squadra di calcio che da oltre un anno cercava di tornare a giocare nel proprio stadio.”

“A tal proposito, molto eloquenti sono state le parole del presidente Di Benedetto, che in maniera chiara ha addossato ogni responsabilitร solo in capo a Rotice e ai suoi sodali.

E vi dirรฒ di piรน, ๐—ถ๐—น ๐—ฆ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ฐ๐—ผ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐˜€๐—ผ๐—น๐—ผ ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ณ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐˜‚๐—ป ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ ๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ ๐˜€๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ฑ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ณ๐˜‚๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—บ๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฎ๐—บ๐—ถ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ, ๐—บ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—นโ€™๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ป.๐Ÿญ๐Ÿฌ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐Ÿฑ ๐—บ๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฏ, che ha consentito al Manfredonia Calcio di ritornare al Miramare, ๐—ฑ๐—ถ๐—บ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐˜๐—ผ ๐˜€๐—ฝ๐˜‚๐—ฑ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—บ๐—ฒ๐˜€๐—ถ, poichรฉ nellโ€™atto da una parte ha dichiarato di aver presentato in data 7 aprile 2023 la richiesta per lโ€™agibilitร (senza essere in grado dopo un mese di ottenerla), dallโ€™altra per blindare lโ€™ordinanza si รจ rifatto spudoratamente al certificato di agibilitร rilasciato il 23 febbraio 2007, dopo aver vergognosamente detto in tutte le salse che il campo era inagibile da 7 anni”.

“E permettetemi una chiosa, ๐˜€๐—ฒ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ณ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ฒ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—นโ€™๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ๐˜€๐˜, per rimanere in ambito calcistico, ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—นโ€™๐—ฒ๐˜ ๐—ฆ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ฐ๐—ผ, che ha fatto pervenire a Rotice lโ€™ordinanza da copiare, ๐—ป๐—ฒ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐Ÿณ ๐—บ๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ผ ๐˜€๐—ถ ๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ผ๐˜๐˜‚๐˜๐—ผ ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฎ. La questione Miramare รจ emblematica e rappresenta con ogni evidenza ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ผ๐˜๐˜๐—ฎ ๐—ฎ๐—น ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐—ผ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—น๐—ฒ๐—ด๐—ด๐—ถ, ๐—ด๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ด๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—บ๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐˜๐—ผ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ: tutti al servizio di un sindaco inadeguato ad amministrare, tutti preoccupati a mantenere le proprie poltrone rappresentando al massimo se stessi e quindi delegittimati da qualsiasi iniziativa politica”.

“๐—œ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ผ, ๐—น๐—ฎ ๐—ป๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎฬ€ ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—บ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ผ, ๐˜€๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ถ๐˜‚ฬ€ ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฎ, ๐—ถ๐˜€๐—ผ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ฎ, ๐˜€๐—ผ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ผ๐—ด๐—ป๐—ถ ๐—ฝ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ. ๐—–๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ ๐˜€๐—ถ๐—ฎ ๐—ด๐—ถ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ฎ ๐—น’๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ๐—น ๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ ๐—ณ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—นโ€™๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ, che a quanto pare gli riesce meglio che governare, e di appendere le scarpe al chiodo lasciando finalmente campo libero, data l’incapacitร di garantire un governo all’altezza delle sfide che la nostra cittร รจ chiamata ad affrontare”, concludeย ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ ๐—ง๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ ๐—ฉ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ, ๐—–๐—ฎ๐—ฝ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—–๐—ข๐—ก ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฎ