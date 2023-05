Foggia, 18 maggio 2023. La Guardia di Finanza in Comune e nella sede di Amiu oggi per il sequestro di documenti e cellulari.

La materia di indagine riguarda l’affidamento all’azienda dei rifiuti che è stato deliberato a dicembre scorso dal consiglio comunale di Foggia per 9 anni, e che era stato contestato da alcune associazioni, in primis da Società civile, con un esposto alla Procura.

Foggia: tutto quello che non va di Amiu, esposto alla Procura

“Non commentiamo l’evoluzione dell’indagine- scrive in una nota odierna la Società Civile con i firmatari dell’esposto– per rispetto del lavoro degli inquirenti e delle persone che oggi risultano coinvolte. Eravamo e restiamo convinti che l’affidamento ad Amiu sia un atto illegittimo. E questo prescinde dalla sussistenza di eventuali reati. Per la protervia dei nostri interlocutori siamo stati costretti ad attivare la magistratura penale e quella contabile. Ne avremmo fatto volentieri a meno”.

Leggi esposto Amiu- gennaio 2023

“La nostra- prosegue la nota- è una iniziativa per il buon governo della città e per la trasparenza amministrativa, doverosa soprattutto in un Comune sciolto per infiltrazioni mafiose.

Per questo motivo noi oggi cogliamo l’occasione per depositare la quinta integrazione del nostro esposto, alla luce della pubblicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei primi quattro mesi dell’anno e sulle condizioni indecorose dei cassonetti in città”.

Leggi esposto- integrazione maggio 2023