“Se fare il presidente della Provincia è un impegno così gravoso, Nobiletti avrebbe potuto evitare”

Foggia, 17 maggio 2023. I consiglieri provinciali di opposizione a Palazzo Dogana hanno presenziato “fisicamente” stamani in aula, in occasione dell’assemblea convocata sulla variazione di bilancio, “per contestare il modus operandi del presidente Nobiletti e chiedere con forza che venga rispettata la dignità del consiglio provinciale”.

Così i consiglieri di minoranza Roberto Augello, Miriam Maggi, Giuseppe Mangiacotti, Rino Pezzano, Liliana Rinaldi, Antonio Zuccaro in una nota congiunta, diffusa ieri.

La seduta era stata fissata per stamani alle ore 11 da remoto.

Secondo l’opposizione “Nobiletti ha evidentemente accusato ben presto la fatica di dover percorrere quotidianamente decine di chilometri per condursi da Vieste a Foggia a svolgere l’incarico per cui si è candidato, diventando, di fatto, un presidente “da remoto”.

In video conferenza, dice la comunicazione di avviso ai consiglieri, “intollerabile e inaccettabile- secondo la minoranza- poiché irrispettosa dell’istituzione che rappresenta e mortificante per l’intero consiglio provinciale.

“Se fare il presidente della Provincia costituiva un così gravoso impegno, Nobiletti avrebbe potuto evitare di proporsi per svolgerlo, chiedendo per questo la fiducia di decine di amministratori e territori che, evidentemente, hanno confidato in una gestione attenta, presente e dedita ai problemi della Capitanata, non di certo in un ologramma”.

“Con la loro presenza fisica” stamani in aula i consiglieri di opposizione intendono chiedere a Nobiletti “di svolgere il suo ruolo seriamente e con dedizione. Se non è in grado l’alternativa è farsi da parte. La provincia di Foggia merita rispetto”.