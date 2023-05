“Tefta Malaj si sente perseguitata dagli haters, come se la colpa fosse sua”

(ANSA) – FOGGIA, 18 MAG – “Tefta Malaj si sente perseguitata da tutti quegli hater che la stanno attaccando pesantemente sui social, come se la colpa fosse sua per quello che ha commesso Taulant”.

Lo dichiara l’avvocato Michele Sodrio, difensore di Tefta Malaj, la donna di 39 anni ferita dal marito Taulant Malaj nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorsi a Torremaggiore (Foggia), quando l’uomo ha accoltellato a morte la loro figlia Jessica di 16 anni e Massimo De Santis, 51 anni, che riteneva avesse una relazione con sua moglie.

L’avvocato sottolinea che, su esplicita volontà della donna, si stanno facendo tutti gli sforzi necessari “per trovare a Tefta una nuova abitazione lontana da Torremaggiore, dove lei non vuole assolutamente tornare a vivere”.

“Tefta ha bisogno di un aiuto concreto”

L’avvocato aggiunge inoltre che “Tefta ha bisogno di un aiuto concreto per sé e per il suo bambino di 5 anni”, attualmente assistiti “dagli assistenti sociali minorili intervenuti su disposizione del tribunale per i minorenni di Bari”. (ANSA).