“Potenziamento trasporto persone e merci. Apertura di Manfredonia al mare con il progetto per l’eliminazione dei binari in città, riqualificazione del waterfront della città, ammodernamento del collegamento ferroviario sino alla stazione di Manfredonia-Ovest con valorizzazione del Parco Archeologico e ripristino del nodo ferroviario merci che dalla stazione di Frattarolo collega il porto Alti Fondali”.

Questi tra i punti qualificanti del programma della candidata consigliera comunale Anna Trotta per la lista Strada Facendo alle elezioni comunali della città sipontina dei prossimi 8 e 9 giugno. “Si tratta di tematiche su cui già si era iniziato a lavorare nel corso dell’ultima consiliatura e che sono parte integrante del programma di governo del nostro candidato sindaco Vincenzo Di Staso”, spiega Anna Trotta, ex assessore all’Urbanistica dell’Amministrazione Rotice.

“Una delle idee più strategiche nella visione del redigendo Piano Urbanistico Generale è quella dell’arretramento della stazione ferroviaria e la eliminazione dei binari che fino all’abitato di Siponto determinano una cesura tra le due parti della città che sono quella a monte edificato consolidato e quella a valle, il cosiddetto waterfront, che è il fronte del territorio a contatto con l’acqua, con evidenti problematiche di collegamento e di traffico. Ne consegue che di fondamentale importanza è la pianificazione progettuale e finanziaria degli interventi di manutenzioni straordinarie ed ordinarie della rete stradale urbana e delle annesse aree pedonali”.

“La spinta al riutilizzo delle aree della Stazione ferroviaria, comprese le aree di manovra e i manufatti funzionali all’allora traffico ferroviario ed ora dismessi – prosegue Anna Trotta – è un tema che si studia ormai da vent’anni, al fine di assicurare il collegamento delle due parti della città con attraversamenti a raso”.

“Obiettivo del nostro programma – evidenzia Anna Trotta – è quindi quello di riprendere le intese con la Regione Puglia, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., FS Sistemi Urbani srl (società del gruppo FS Italiane, subentrata nella gestione del patrimonio immobiliare di Ferrovie dello Stato Italiane spa) per la definizione degli interventi di rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse e/o di futura dismissione site nel territorio comunale e per la definizione dell’iter tecnico-amministrativo e le modalità di attuazione degli stessi. Fondamentale, dunque, sarà garantire quella continuità amministrativa che è decisiva per proseguire nel solco delle azioni di governo utili, positive e funzionali alla rinascita di Manfredonia che non può e non deve subire battute d’arresto”, conclude Anna Trotta.