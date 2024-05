Bari. Il sig. A.D. è stato indagato per una serie di reati tra cui tentata truffa pluriaggravata, falsità in titoli di credito, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e autoriciclaggio in concorso. Il caso ruota attorno all’uso di documenti bancari falsificati relativi a un titolo obbligazionario (bond) del valore di 1,5 miliardi di euro. L’imputato avrebbe cercato di convincere la banca a ritirare il titolo e trasferirlo su un dossier titoli a lui intestato, con l’intento di monetizzare il titolo stesso. Questo avrebbe indotto le banche a pagargli l’ingente somma di denaro, ma il tentativo è fallito per cause indipendenti dalla sua volontà.

Le indagini, guidate dal Pubblico Ministero Michele Ruggiero, sono state articolate e complesse. Dopo un esame approfondito, il PM ha richiesto l’archiviazione del caso. Ruggiero ha rilevato che, in relazione alla tentata truffa pluriaggravata, mancava la querela, rendendo impossibile procedere legalmente a causa delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia. Per quanto riguarda i reati di autoriciclaggio e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, dopo l’analisi della documentazione, tali reati sono stati riqualificati come falso in scrittura privata. Tuttavia, questo reato non è più previsto dalla legge.

Durante l’indagine, è emerso che A.D. potrebbe non essere stato l’autore della falsificazione dei documenti bancari. Il PM ha quindi presentato una richiesta di archiviazione al GIP di Bari, il giudice De Salvatore. Quest’ultimo ha accolto la richiesta, archiviando il caso sia per la mancanza di procedibilità legale che per l’infondatezza della notizia criminis.

L’indagato, difeso dall’avvocato Antonio Maria La Scala, è stato quindi prosciolto da tutte le accuse. La decisione del GIP ha chiuso un caso complesso che ha coinvolto una serie di reati gravi, ma che alla fine non ha trovato sufficienti prove per procedere penalmente contro A.D.