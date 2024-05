Evento a Manfredonia in difesa della Pesca Italiana (FOTO - VIDEO)

Manfredonia, 18 maggio 2024 – Si è tenuto un importante evento dedicato alla difesa della pesca italiana, una manifestazione che ha riunito pescatori, agricoltori e allevatori per affrontare le gravi problematiche che affliggono il settore. Sulle tavole degli italiani, infatti, il pescato dei nostri mari rappresenta appena il 20% del mercato totale, un dato preoccupante che riflette la crisi profonda della nostra marineria. I costi di produzione, elevati rispetto alla concorrenza internazionale, mettono a rischio la sostenibilità economica dei nostri pescatori.

La filiera della pesca, come quella del settore primario, è in pericolo. La necessità di difendere il “Made in Italy” si fa sempre più urgente, richiedendo interventi concreti da parte del governo Meloni. L’evento di Manfredonia si inserisce in un contesto di manifestazioni più ampio che coinvolge diverse regioni italiane.

La manifestazione di Manfredonia è parte della campagna “99 Giorni per Salvare l’Agricoltura e la Pesca Riaprendo la Speranza”, promossa dal COAPI (Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani). Avviata il 5 aprile, la campagna proseguirà fino al 13 luglio con l’obiettivo di creare un’alleanza tra produttori locali, affrontando insieme la crisi dovuta alla speculazione finanziaria e al modello agroindustriale.

Il 16 maggio, presso l’Associazione Armatori di Manfredonia, si è tenuta una conferenza stampa per presentare i dettagli dell’evento del 18 maggio. Durante questa giornata, pescatori e allevatori si sono riuniti nel porto di Manfredonia per discutere proposte concrete e presentare un documento al governo e alle rappresentanze parlamentari. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti da Palermo, Lampedusa, Calabria e Chioggia, connessi tramite videoconferenza.

Gianni Fabbris, portavoce del COAPI, ha sottolineato l’importanza di restituire dignità e ruolo a chi lavora la terra e il mare, contribuendo in modo fondamentale alla gestione sostenibile del territorio. L’iniziativa mira a promuovere un agroalimentare italiano basato sulla sovranità alimentare, opponendosi alla speculazione e alle multinazionali. L’alleanza tra agricoltori, allevatori e pescatori è vista come cruciale per affrontare problemi comuni e interessi condivisi.

L’evento ha lanciato un appello alle marinerie e ai cittadini italiani per unirsi nella battaglia per difendere i pescatori, gli agricoltori e gli allevatori. La giornata del 18 maggio ha rappresentato un momento di lotta e proposta, con l’obiettivo di riportare l’attenzione sul valore strategico dei nostri pescatori e sulla necessità di preservare l’identità alimentare italiana.

L’incontro di Manfredonia è stato un momento fondamentale per ribadire l’urgenza di interventi concreti a sostegno del settore della pesca e dell’agroalimentare italiano. La difesa del “Made in Italy” passa attraverso la valorizzazione e il sostegno delle nostre risorse locali, indispensabili per garantire la sovranità alimentare e la sicurezza del nostro Paese.

