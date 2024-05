Uno dei fenomeni più preoccupanti è costituito dagli adescamenti di adulti gay da parte di individui malintenzionati.

Questi gruppi di giovani replicano un modus operandi tipico dei gruppi neonazisti attivi nei paesi omofobi: creano un profilo falso su app di incontri come Grindr, adescano un uomo omosessuale adulto e lo invitano in un luogo specifico. Una volta lì, il gruppo di giovani, insieme ai complici, aggredisce e rapina l’uomo. In alcuni casi, le aggressioni possono arrivare alle sevizie, al ricatto e all’estorsione.

Nell’arco degli ultimi dodici mesi, episodi simili si sono verificati in varie città italiane, tra cui Treviso, Firenze, Perugia, Trapani, L’Aquila e Foggia.

In altre situazioni, il contatto avviene sempre tramite app di incontri, ma l’inganno è perpetrato da un singolo individuo. C’è anche il caso dell’approccio diretto per strada, quando il gruppo di aggressori diventa particolarmente numeroso. In un processo relativo a questi eventi, gli aggressori si sono giustificati sostenendo che le loro azioni erano punitive, ritenendo le vittime pedofili.

Questi crimini emergono raramente a causa della mancanza di denunce da parte delle vittime. Nella stragrande maggioranza dei casi, le vittime preferiscono non rendere le proprie informazioni rintracciabili.

Tra i casi più significativi riportati da Arcigay nel suo report, che documenta 149 casi di omofobia, lesbofobia e transfobia, vi sono l’aggressione del 29 giugno 2023, riportata in esclusiva sulle nostre pagine, e un altro episodio avvenuto nel settembre dello stesso anno, in cui il padre non accettava l’omosessualità del figlio.

Lo riporta FoggiaToday.it