Tra circa venti giorni la città del Golfo si prepara all’elezione di una nuova compagine amministrativa, dopo due anni dal voto a seguito di un lungo commissariamento.

Ma come reagirà l’elettorato? Della partita c’è anche Forza Italia, il cui simbolo ha accompagnato l’ex primo cittadino Gianni Rotice, a capo di un’amministrazione che ha avuto vita breve a causa della rottura tra il primo cittadino e il suo padrino e sodale, Giandiego Gatta.

Oggi il partito fondato da Berlusconi sostiene Ugo Galli e segna una netta separazione tra ciò che è stato e ciò che é da qui ad un mese, come ribadisce a SQ Gatta.

“Forza Italia partecipa con 7 liste al supporto di Ugo Galli che ha tutte le qualità per essere un buon sindaco, é stato segretario della Comunità Montana, dirigente dell’Arif (Agenzia, Regionale, Attività Irrigue e Forestali) a Bari, conosce il diritto amministrativo e tutta la macchina amministrativa; oltre ad essere un uomo solare. In ogni caso, credo che le difficoltà vere inizieranno non appena si insedierà a palazzo San Domenico, se sarà eletto a fare il Sindaco, ma sulla carta siamo tra i favoriti”, rimarca l’onorevole sipontino, segnando un netto distacco con la parabola discendente che ha caratterizzato l’amministrazione guidata da Gianni Rotice.

“Il punto di forza del nostro partito è quello di avere rotto con un’amministrazione che ha lavorato in maniera improvvida, con la revoca da parte del Sindaco de deleghe ad assessori e consiglieri, uomini e donne di Forza Italia. Successivamente, sono maturate talune considerazioni che hanno portato allo scioglimento del consiglio comunale”. “Il resto è storia.”