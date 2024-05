Il Luogotenente Pio Rolla nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Castelluccio dei Sauri

Il Luogotenente Pio Rolla è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Castelluccio dei Sauri.

Classe 1966, originario di Ascoli Satriano, laureato in scienze dell’amministrazione, si è arruolato nell’Arma nel 1989 vincendo il concorso come sottufficiale e frequentando la scuola a Velletri e Vicenza. Dopo il biennio viene trasferito a Pozzuoli, dove resta 2 anni prima del trasferimento a Bagnoli Irpino quale vice comandante di stazione. Subito dopo assume il comando della stazione Carabinieri di Greci (Av) rimanendovi per 13 anni. Presta poi servizio dapprima a Canosa di Puglia e poi a Ortanova, entrambe in veste di vice comandante, fino ad approdare alla sezione operativa della compagnia carabinieri di Foggia dal 2013 ad oggi. Numerose sono le indagini a cui ha partecipato e per le quali ha ricevuto riconoscimenti.

Negli ultimi 6 anni ha rivestito la carica di segretario del Co.Ba.R Puglia, specializzato in violenza di genere, ha partecipato a svariati convegni sul tema. Il Luogotenente assume il comando lasciato vacante dalla prematura scomparsa del Maresciallo Giovanni Tedone, amico e collega con il quale aveva lavorato per un decennio alla sezione operativa del capoluogo foggiano.