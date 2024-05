Vi aspetto questa sera, 18 maggio alle 19:30, presso il LUC – Laboratorio Urbano Culturale “Peppino Impastato” per presentare la mia coalizione “Insieme per Manfredonia”.



Vi racconterò le idee, le cose da fare, le visioni per la città e vi presenterò la squadra di candidati e candidate che hanno scelto di sposare questo mio progetto.



Solamente tutti insieme possiamo finalmente costruire e sognare un nuovo futuro per la nostra Manfredonia.