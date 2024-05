Manfredonia. "Le immagini delle fontane alla Chiesa di Sant'Andrea sono un vero pugno nello stomaco"

Le immagini delle fontane alla Chiesa di Sant’Andrea sono un vero pugno nello stomaco. Piene di rifiuti e sporchissime, rappresentano una vergogna per la nostra città. Siamo in piena campagna elettorale e segnalare queste situazioni può sembrare opportunistico, ma rischiamo di arrivare ad un punto di non ritorno se non iniziamo a reagire subito. È vero che a Manfredonia c’è un commissario prefettizio, ma questo non significa che tutto vada bene. Anzi, bisogna avere sempre il coraggio di denunciare ciò che non funziona. Non possiamo permetterci di chiudere gli occhi davanti a scene di degrado così evidenti, perché il decoro della città non è solo una questione estetica, ma di rispetto per i cittadini e per i turisti che ci visitano.

Con l’arrivo delle belle giornate, quell’area dinanzi al porto turistico diventa un biglietto da visita importante per Manfredonia. Inoltre, in quell’area giocano tanti bambini e si riuniscono le famiglie. Senza contare lo sfregio alla storica fontana Piscitelli e ai mosaici di Franco Tretola. È impensabile che un luogo di tale importanza possa essere lasciato in queste condizioni.

È necessario un intervento urgente per ripulire le fontane e restituire dignità ad uno dei punti più caratteristici della città. Non possiamo più tollerare questa situazione. Chiediamo con forza che le autorità competenti agiscano immediatamente per garantire il decoro e la pulizia che la nostra città merita.

Non lasciamo che queste immagini di degrado diventino la norma. Manfredonia può e deve offrire di più, per i suoi cittadini e per i visitatori. E non perché siamo in campagna elettorale: il cambiamento può iniziare ora. Il cambiamento può iniziare da ciascuno di noi.

A cura di Maria Teresa Valente

