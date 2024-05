Manfredonia. Vincenzo Di Staso, candidato a sindaco rinuncerà al suo emolumento

Vincenzo Di Staso candidato sindaco della coalizione Strada Facendo, ha annunciato di reiterare l’esempio concreto dell’ex sindaco Gianni Rotice, che per primo a Manfredonia, e in Italia, ha devoluto il suo intero stipendio da sindaco, al Fondo di Solidarietà Sociale a supporto dei “fragili”.

“Vincenzo Di Staso, al termine dell’evento di presentazione, ha inaspettatamente annunciato, che ha intenzione di rinunciare al suo stipendio per alimentare il Fondo di Solidarietà, 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗮 € 𝟲.𝟬𝟬𝟬 mensili, destinato alle 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐑𝐄𝐓𝐄 azioni e attività per il sociale. Un gesto 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐑𝐄𝐓𝐎 e 𝐂𝐎𝐄𝐑𝐄𝐍𝐓𝐄, che mette tutti i candidati sindaci con le spalle al muro. Ora c’è da chiedersi: chi degli attuali candidati ha il 𝐂𝐎𝐑𝐀𝐆𝐆𝐈𝐎 di rinunciare al suo 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐎 𝐒𝐓𝐈𝐏𝐄𝐍𝐃𝐈𝐎 per il futuro della sua città? Noi abbiamo già risposto: Vincenzo Di Staso lo farà, rinuncerà al suo emolumento per il 𝐅𝐔𝐓𝐔𝐑𝐎 dei nostri concittadini e della città, che in questo momento ha bisogno di azioni forti e decise.