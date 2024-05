Peppe Ottaviano è stato ucciso: i primi risultati dell’autopsia sul corpo del 41enne, trovato morto domenica 12 maggio nella sua casa di famiglia a Scicli, nel Ragusano, lo confermano. Gli inquirenti, che già dai primi giorni avevano sospettato un omicidio, ora non hanno più dubbi: l’uomo è stato vittima di un pestaggio mortale, sebbene i dettagli della vicenda restino ancora da chiarire.

POTREBBE INTERESSARTI // Filippo Turetta accusato di premeditazione e crudeltà nell’omicidio di Giulia Cecchettin

Lo riporta fanpage.

L’autopsia, eseguita venerdì presso l’obitorio dell’ospedale Maggiore di Modica, ha confermato i sospetti degli investigatori, rilevando ferite gravi incompatibili con un incidente o un atto autoinflitto. Oltre alle due ferite al capo e alla frattura del setto nasale, inizialmente riscontrate dal medico legale durante la prima analisi esterna del corpo, sono stati identificati ulteriori traumi alle costole e al cranio.

POTREBBE INTERESSARTI // Omicidio Giulia: Turetta infierì su di lei con 75 coltellate

Nel dettaglio, i carabinieri spiegano che le gravi lesioni sul corpo di Giuseppe Ottaviano includono la rottura di quattro costole e una frattura cranica. Questi danni escludono l’ipotesi di un evento accidentale o di traumi autoinferti: Peppe è morto a causa delle percosse ricevute. Questi elementi eliminano tutti i dubbi iniziali, soprattutto considerando che nell’abitazione di via Manenti era stato trovato molto sangue ma non apparenti segni di colluttazione o effrazione.

Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Ragusa, con la collaborazione del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Modica e della tenenza di Scicli, proseguono ora per individuare il possibile aggressore. Gli investigatori stanno esaminando le frequentazioni del 41enne e le sue ultime ore di vita per restringere il campo dei sospetti. Particolare attenzione è rivolta all’analisi del cellulare della vittima e alle testimonianze di amici e parenti per cercare di identificare un possibile movente.