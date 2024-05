“I dati pugliesi indicano che, a seguito della revisione del PNRR, in Puglia saranno totalmente o parzialmente definanziati progetti per quasi 860 milioni di euro. Come Ance Puglia, esprimiamo preoccupazione per i numerosi progetti che non verranno realizzati e per queste modifiche normative apportate in corso d’opera, che aumentano l’instabilità nel nostro settore, finora tra i più attivi nel dare concretezza al PNRR”. Così ha dichiarato il presidente di Ance Puglia, Gerardo Biancofiore, in risposta alla pubblicazione del documento “PNRR: revisione e stato di attuazione delle misure di interesse per le costruzioni” del Centro Studi di Ance.

Secondo l’elaborazione di Ance basata sugli open data di Italia domani “Progetti universo Regis”, sono 1.297 i progetti riguardanti la Puglia che non saranno più finanziati, per un totale di 458 milioni di euro, pari al 5% del taglio a livello nazionale; l’ammontare dei progetti parzialmente definanziati è invece di 399,5 milioni di euro, rappresentando il 7% del totale nazionale.

“Particolarmente dispiace per i progetti dei Comuni e delle Città metropolitane del Mezzogiorno, che non potranno contribuire al raggiungimento di uno dei principali obiettivi del PNRR: ridurre i divari territoriali tra il Sud e il resto d’Italia. Pensiamo ai Comuni che, dopo un lavoro straordinario per sviluppare progetti in linea con il PNRR, vedono ora tutto fermarsi improvvisamente. È un grande rammarico, considerando che si tratta di fondi stanziati da tempo per investimenti immediatamente cantierabili, da concludere entro il 2026. L’auspicio è che le altre coperture finanziarie individuate per molti dei progetti definanziati possano essere utilizzate rapidamente”.

Secondo Ance, in Puglia il 28% dei cantieri è aperto o concluso, in linea con il dato del Mezzogiorno, superiore di un solo punto percentuale (nel Nord Italia la percentuale sale al 40% e al Centro al 36%). “Fermare i cantieri – conclude Biancofiore – significa interrompere un ciclo virtuoso per la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane, mirato a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.

