Il sito di “Torre Mileto” è stato recentemente designato come nuovo Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva Habitat 92/43CEE. Questa decisione è stata annunciata in un comunicato dello scorso gennaio, seguito da una delibera della giunta regionale pugliese, presentata dall’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Alfonsino Pisicchio. La delibera è stata basata su un’istruttoria condotta dal Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dalla dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

Sebbene oggi pochi ricordino questa notizia, essa rappresenta un riconoscimento significativo, anche se non universalmente accolto. Per comprendere meglio l’importanza di questo sviluppo, è utile ripercorrere i fatti.

La Direttiva Habitat dell’UE mira a preservare la biodiversità attraverso la creazione della rete ecologica europea “Natura 2000”, che include Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). Le regioni sono incaricate di individuare i siti con habitat rilevanti e comunicarli al Ministero dell’Ambiente, il quale a sua volta invia l’elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) alla Commissione Europea.

Studi recenti, come i progetti regionali BIOMAP e il Catasto Regionale delle Grotte, hanno evidenziato la presenza significativa di habitat marini nell’Adriatico, non precedentemente inclusi nelle perimetrazioni esistenti. Questo ha portato all’istituzione del nuovo SIC marino nell’area di Torre Mileto, situata tra i comuni di San Nicandro Garganico e Cagnano Varano. L’area è nota per la presenza di biocostruzioni di Sabellaria spinulosa, che si estendono come una “scogliera” e che sono state monitorate dal progetto Biomap tra il 2010 e il 2014.

Successivi monitoraggi (2015-2017) condotti dall’Università Aldo Moro di Bari hanno confermato il buon stato di conservazione di queste biocostruzioni, riconoscendone quattro caratteristiche tipiche di un SIC: originalità, specificità, dipendenza e rappresentatività. Le biocostruzioni di Sabellaria spinulosa a Torre Mileto si estendono dalla costa fino a circa 40 metri al largo, a profondità che variano tra la superficie e i 5 metri.

Nel maggio 2018, presso gli uffici regionali di Bari, sono stati convocati i principali attori coinvolti nella proposta del nuovo SIC, tra cui le amministrazioni comunali di San Nicandro Garganico e Cagnano Varano, il Parco Nazionale del Gargano e i Dipartimenti di Biologia e di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università Aldo Moro di Bari. L’obiettivo era condividere le aree individuate e i dati scientifici a sostegno della proposta.

L’obiettivo principale dell’individuazione del SIC “Torre Mileto” è la tutela delle biocostruzioni di Sabellaria spinulosa, attualmente le più rappresentative nel Mediterraneo. La designazione del SIC implica anche il “divieto di esercizio della pesca in mare, anche di tipo sportivo e ricreativo”.

Tuttavia, ad oggi, ci si interroga sullo stato attuale di questo progetto: è stato fermato o procede regolarmente? E quali potrebbero essere le implicazioni per lo sviluppo turistico della zona?

