Un grande primo passo è stato raggiunto per il restauro della Torre Grande, ieri il comune ne ha deliberato l’acquisto.

Sull’attacco di oggi, però, appare un articolo di Daniela Corfiati in cui vengono totalmente ignorati i due comitati “salviamo le torri” e “amici delle torri” che si sono sempre adoperati per la salvezza delle stesse e di cui Rota e Rauzino ne facevano parte.

E’ opportuno precisare e ribadire, ancora una volta, che se il comune finalmente si è mosso è grazie alle continue pressioni dei due comitati. Non è un caso che si sia mosso in concomitanza con il servizio di Striscia la Notizia, troupe che Laganella, come si evince da una pagina dello stesso “l’Attacco”, aveva chiamato. E’ pertanto riduttivo e strumentale fare sembrare che tutto ciò sia accaduto solo per una lettera a Turretta, che non ottenne alcun risultato, al contrario dell’ interessamento di Sgarbi che produsse, due giorni dopo, l’ intervento della Soprintendenza, assente sino ad allora.

Né può bastare una lettera recente indirizzata a Sangiuliano, quando il comune si è mosso solo in concomitanza del servizio di Striscia la Notizia. Il sottoscritto vuole ricordare che in data 1 febbraio indirizzò una raccomanda a AR alla soprintendenza di Foggia, con data 6 febbraio 2020 una al Ministero dei beni culturali, in data 3 marzo e 25 agosto 2020 al procuratore della Repubblica, in data. 24-12-2019 ai vigili del fuoco senza sortire effetto alcuno. E’ quindi impensabile che le lettere a Turretta e Sangiuliano abbiano sortito l’ effetto sperato.

La verità è che se qualcosa si è mosso è grazie alla perseveranza dei due comitati che grazie a Sgarbi hanno smosso la soprintendenza, la chiamata ai vigili del fuoco dei comitati “amici per le torri” e “salviamo le torri” che hanno fatto transennare la torre, il servizio di Striscia la notizia grazie al sottoscritto. Unico risultato di chi sostiene oggi di aver fatto muovere il Comune è stato quello di fare arrabbiare Sgarbi facendolo uscire dal gruppo, quando invece poteva tornare utile, specie adesso che è candidato alle europee. Questo per amore della verità e chiarezza.

A firma di Giuseppe Laganella presidente dei due comitati ” salviamo le torri” e “amici delle torri”.