Ufficiale. Intesa programmatica tra Antonio Tasso e "Io sono Partita Iva - Manfredonia" (VIDEO INTERVISTA)

Manfredonia, 18 maggio 2024 – Antonio Tasso, candidato a sindaco per la coalizione “Manfredonia…una sfida da vincere insieme“, ha ufficializzato un’importante intesa con l’associazione “Io sono Partita Iva – Manfredonia“. La coalizione di Tasso, che comprende le liste Agiamo, Movimento 5 Stelle, Noi siamo Manfredonia, Sipontum e Antonio Tasso sindaco, si arricchisce così di un significativo supporto dal mondo delle partite IVA locali.

“Nelle liste civiche che formano la coalizione si riconoscono diverse anime che, in questo contesto locale, hanno accettato di unirsi. Certo, vi sono state frizioni, qualcuno l’abbiamo perso. Ma voglio sottolineare la maturità politica per trovare l’intesa della coalizione. Il nostro programma è perfettamente sovrapponibile con gli ideali del Movimento 5 Stelle. L’intesa con il Movimento è stata già voluta e tentata nel 2021. Adesso si è trovato il punto di incontro. Vi invito a diffidare dalle liste che si formano con lo schioccare delle dita,” aveva dichiarato Antonio Tasso, ufficializzando l’intesa con il M5s di Manfredonia.

In un incontro recente, la coalizione ha nuovamente discusso approfonditamente le problematiche dei commercianti di Manfredonia e le possibili soluzioni per rilanciare la città.

“Abbiamo discusso le varie problematiche dei commercianti di Manfredonia e quello che vorremmo per la nostra città. Iniziative, programmi, eventi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico. Ci sono state proposte differenti ma il discorso è unico: abbiamo un grande potenziale e vogliamo ripartire con slancio,” ha affermato Michele Bisceglia di Partita IVA nel corso di una recente conferenza stampa.

Dopo una serie di incontri con l’associazione “Io sono Partita Iva – Manfredonia”, Antonio Tasso ha deciso di sostenere le loro cause e rappresentare le loro esigenze come futuro sindaco. “Ho ritenuto di condividere le riflessioni proposte da ogni singolo associato, dall’imprenditore al commerciante, dall’artigiano all’ambulante. Ho ascoltato attentamente le loro esigenze perché provenienti da coloro che contribuiscono a sostenere l’economia della nostra Manfredonia. Quindi ho deciso di stare al loro fianco ed ho chiesto all’associazione di poterli rappresentare come prossimo Uomo delle Istituzioni tanto da supportare e risolvere le problematiche rappresentate nel rispetto dell’etica e della legalità,” ha dichiarato Tasso.

L’intesa con l’associazione “Io sono Partita Iva – Manfredonia” rappresenta un passo importante per la coalizione di Antonio Tasso, che continua a rafforzare il proprio impegno verso il rilancio economico e sociale di Manfredonia. La coalizione “Manfredonia, una sfida da vincere insieme” si prepara a concorrere alle elezioni con una visione condivisa e un programma chiaro, pronto ad affrontare le sfide del futuro con determinazione e unità.

FOTOGALLERY