(divisionecalcioa5) Vitulano Drugstore Manfredonia corsaro 3-2 in gara-1 delle semi di Serie A2 Élite per determinare l’ultima promossa nel gotha del futsal nostrano dopo il Vinumitaly Petrarca (doppietta campionato-coppa) e il GG TeamWear Benevento. Al PalaVillasmundo Gianino illude il Melilli ma nella ripresa cambia completamente la partita, l’uno-due in apertura Ronaldo-Djelveh capovolge il risultato, Ique fa 2-2, decide a metà frazione una rete di Zullo. Lunedì l’altra semi tra Leonardo e Pordenone.

PLAYOUT – Si scrive pari e si legge salvezza. Ai Bulldog Capurso basta il 2-2 contro il Cus Molise nel return-match dei playout per la permanenza in categoria. I pugliesi si tengono stretti la seconda categoria del futsal maschile nostrano in virtù del blitz (di misura) di Campobasso. Retrocessione in A2 per i molisani di Sanginario.

CITTÀ DI MELILLI-VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA 2-3

BULLDOG CAPURSO-CUS MOLISE 2-2

SERIE A2 ÉLITE – PLAYOFF



QUARTI DI FINALE



SEMIFINALI – ANDATA (rit. 25/05)

X) LEONARDO-PORDENONE 20/05 ore 19

Y) CITTÀ DI MELILLI-VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA 2-3

FINALE – GARA UNICA – 02/06

VINCENTE X-VINCENTE Y ore 15, diretta Sky Sport

SERIE A2 ÉLITE – GIRONE B

PLAYOUT – RITORNO – 18/05 – ORE 16

BULLDOG CAPURSO-CUS MOLISE 2-2 (and. 4-3)

fonte: https://www.divisionecalcioa5.it/newsd?INews=3587