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"BAGNI BONOBO RIAPRE" Bagni Bonobo annuncia la riapertura: “Primo provvedimento favorevole, torniamo presto”

“Abbiamo ricevuto un primo provvedimento favorevole che ci ha consentito di riottenere le concessioni

BAGNI BONOBO MANFREDONIA, ESTERNO (PH BONOBO)

BAGNI BONOBO MANFREDONIA, ESTERNO (PH BONOBO)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
18 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – “Bagni Bonobo riaprirà regolarmente”. È quanto comunica sui social Francesco Romito, della Biessemme s.r.l.s., attraverso un messaggio pubblicato sulla propria pagina, aggiornando clienti e sostenitori sugli ultimi sviluppi della vicenda che aveva interessato l’attività balneare del Lungomare del Sole.

Abbiamo ricevuto un primo provvedimento favorevole che ci ha consentito di riottenere le concessioni e di avviare i lavori necessari per la manutenzione e la riapertura della struttura”, si legge nella comunicazione.

Il legale rappresentante della Biessemme srl, Francesco Romito (immagine da Facebook)
Francesco Romito, imprenditore (immagine da Facebook)

La società annuncia quindi l’avvio degli interventi di manutenzione per recuperare il tempo perso e preparare la struttura alla nuova stagione. “Lavoreremo con impegno e determinazione per tornare ad accogliervi nel più breve tempo possibile, con la stessa passione di sempre”, prosegue la nota.

Il messaggio arriva dopo il precedente provvedimento del Comune di Manfredonia, che aveva disposto la revoca delle autorizzazioni alla società Biessemme s.r.l., sulla base dell’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Foggia.

Romito esprime fiducia nei prossimi sviluppi della procedura e ringrazia i clienti per la vicinanza dimostrata: “Restiamo assolutamente fiduciosi nella giustizia e ringraziamo tutti per la pazienza, la fiducia e il sostegno”.

Il messaggio sui social

“Cari clienti dei Bagni Bonobo,
desideriamo aggiornarvi con trasparenza e serenità: abbiamo ricevuto un primo provvedimento favorevole che ci ha consentito di riottenere le concessioni e di avviare i lavori necessari per la manutenzione e la riapertura della struttura, in attesa dei prossimi sviluppi della procedura.
Bagni Bonobo riaprirà regolarmente!
Inizieremo i lavori di manutenzione per recuperare il tempo perso, lavorando con impegno e determinazione per tornare ad accogliervi nel più breve tempo possibile, con la stessa passione di sempre.
Restiamo assolutamente fiduciosi nella giustizia e ringraziamo tutti per la pazienza, la fiducia e il sostegno dimostrati❤️”

© StatoQuotidiano – Riproduzione riservata

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