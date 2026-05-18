CERIGNOLA — Stava percorrendo a piedi la Via Francigena, partito dal Trentino con il desiderio di vivere un’esperienza di fede, libertà e bellezza. Ma il viaggio di Adriano, 83 anni, si è trasformato a Cerignola in un episodio doloroso che ha profondamente colpito la comunità cittadina.

A raccontare l’accaduto è stata la Pro Loco Cerignola APS attraverso un lungo post pubblicato sui social. Secondo quanto riferito, l’anziano pellegrino, vedovo, si era fermato nella mattinata davanti al Duomo per riposarsi su una panchina e ammirare la cattedrale. In quel momento sarebbe stato avvicinato da un uomo, descritto come un giovane cerignolano di circa trent’anni, con barba e sigaretta accesa.

Dopo avergli chiesto del denaro, il malvivente avrebbe strappato dal collo dell’anziano una catenina d’oro alla quale erano legati una medaglietta con il nome della moglie Elena e la fede nuziale. Sull’anello, secondo quanto raccontato dalla Pro Loco, sarebbe incisa la scritta “Adriano 1973”, anno del matrimonio della coppia.

Nel tentativo di recuperare almeno la fede, caduta a terra durante lo scippo, Adriano avrebbe chiesto al ladro di restituirgliela, senza però riuscirci. L’uomo si sarebbe poi allontanato portando via tutti gli oggetti.

Dopo l’accaduto, l’83enne si è recato al commissariato per sporgere denuncia. Successivamente è stato accolto e assistito da alcuni volontari della Pro Loco cittadina.

Nel messaggio pubblicato online, l’associazione ha espresso profonda amarezza per quanto accaduto, lanciando anche un appello ai titolari dei “compro oro” affinché segnalino eventuali oggetti corrispondenti alla descrizione fornita.

Numerosi i messaggi di solidarietà comparsi sotto il post social. Tra questi anche quello di cittadini pronti ad avviare una raccolta fondi simbolica per aiutare il pellegrino, pur sottolineando come il vero desiderio resti quello di restituire all’uomo gli oggetti dal forte valore affettivo legati al ricordo della moglieA scomparsa.