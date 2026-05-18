La Puglia celebrare Andrea Pazienza: quattro incontri tra San Severo, Foggia, Bari e Lecce

Saranno quattro gli appuntamenti in Puglia dedicati ad Andrea Pazienza nell’ambito dell’iniziativa “Paz 70”, promossa per ricordare il fumettista scomparso nel 1988 a soli 32 anni e che quest’anno avrebbe compiuto 70 anni. L’iniziativa intende valorizzare l’eredità artistica di uno dei più importanti innovatori del fumetto italiano.

Pazienza, che ha trascorso parte della sua adolescenza a San Severo, è considerato un autore rivoluzionario del linguaggio del fumetto, creatore di personaggi iconici come Zanardi, Penthotal e Pompeo, capaci di segnare profondamente la cultura visiva e narrativa contemporanea.

Il progetto “Paz 70”, promosso dalla Regione Puglia, prevede un ciclo di incontri che, secondo quanto riportato da Puglia Culture, hanno l’obiettivo di “imparare-disegnare-raccontare-sovvertire, espressioni-chiave per avvicinarsi all’opera di Pazienza, ricordarla e rilanciarla in questa nostra contemporaneità che non sa pensare e non sa sorridere”.

Gli appuntamenti riuniranno esperti di fumetto e narrazione e si svolgeranno in quattro tappe: il 23 maggio a San Severo al MAT – Museo Alto Tavoliere, il 12 giugno a Foggia al Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza”, il 26 giugno a Bari presso l’Auditorium dell’Archivio di Stato e il 17 luglio a Lecce al Convitto Palmieri.

La rassegna intende ripercorrere la parabola artistica di Pazienza, descritta come un racconto interrotto troppo presto ma moltiplicato nei suoi personaggi, attraverso cui l’autore ha costruito uno stile unico, capace di unire satira, poesia e sperimentazione visiva.

Secondo la nota, i personaggi creati da Pazienza rappresentano la sua visione del mondo tradotta in segno e linguaggio, una produzione artistica in cui arte e vita si fondono fino all’ultimo tratto, lasciando un’eredità ancora centrale nel panorama culturale italiano.

Lo riporta ansa.it.