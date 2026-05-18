Cittadini esasperati e richieste di intervento immediato per una situazione che, a quanto segnalato, andrebbe avanti da tempo in una delle zone più frequentate della città. Nel mirino finisce ancora una volta l’area della Stazione campagna, dove dietro il muretto dell’area ferroviaria continuerebbero ad accumularsi cassette vuote utilizzate dai venditori di frutta presenti nella zona.

Secondo quanto riferito da alcuni residenti, le cassette verrebbero abbandonate anziché essere riportate al mercato ortofrutticolo per il corretto smaltimento o riutilizzo. Un comportamento che contribuirebbe al degrado urbano, con evidenti conseguenze sul decoro dell’area e sull’immagine della città agli occhi di pendolari e visitatori.

“È uno spettacolo indecoroso – raccontano alcuni cittadini – soprattutto in un punto così centrale e trafficato. Quelle cassette dovrebbero essere recuperate e non lasciate dietro il muretto come fossero rifiuti”.