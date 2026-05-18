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PERTOSA SIEMENS Mermec-Siemens, Pertosa: “Cuore e tecnologia resteranno in Puglia”

La tecnologia e il centro operativo di Mermec resteranno in Puglia anche dopo la recente operazione con il gruppo Siemens

Mermec-Siemens, Pertosa: “Cuore e tecnologia resteranno in Puglia”

Chiara Pertosa, CEO di Sitael - Fonte Immagine: bari.repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Maggio 2026
Lavoro // Primo piano //

La tecnologia e il centro operativo di Mermec resteranno in Puglia anche dopo la recente operazione con il gruppo Siemens. A confermarlo è Chiara Pertosa, CEO di Sitael, intervenuta a Bari in occasione dell’inaugurazione della decima edizione della Space Propulsion International Conference.

Nel suo intervento, Pertosa ha rassicurato sul futuro industriale del territorio in seguito alla vendita di una branca di Mermec, azienda pugliese attiva nei sistemi di segnalamento ferroviario, elettrificazione e diagnostica.

Siemens è un partner molto solido, quindi posso confermare che la tecnologia e il cuore rimarranno assolutamente in Puglia”, ha dichiarato.

La CEO ha inoltre sottolineato che non ci saranno ricadute negative sull’occupazione: “I livelli occupazionali saranno rispettati”, aggiungendo che “chiunque conosca mio padre (Vito Pertosa, ndr) non ha dubbi su questo. Ci sono ottime garanzie”.

L’operazione industriale, dunque, viene inquadrata come un passaggio che non intacca la presenza produttiva e occupazionale in Puglia, dove Mermec continuerà a rappresentare un polo strategico nel settore ferroviario e tecnologico.

Lo riporta ansa.it.

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