Manca meno di un mese alla scadenza per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie C 2026/2027, fissata per il 20 luglio, ma il quadro resta ancora pieno di incognite tra crisi societarie, problemi infrastrutturali e possibili ripescaggi. Una situazione che potrebbe riaprire le porte della Lega Pro anche al Foggia.
Tra i casi più delicati c’è quello della Ternana, esclusa dal Girone B dopo il fallimento societario. Il club umbro potrebbe ripartire dall’Eccellenza oppure tentare la strada della Serie D attraverso l’acquisizione di un titolo sportivo.
Nel frattempo, la FIGC ha già definito l’ordine dei ripescaggi per completare l’organico della prossima Serie C. In assenza dell’inserimento di una nuova seconda squadra Under 23, la priorità spetterebbe a una delle squadre retrocesse dalla Serie C nella passata stagione. Ed è proprio qui che entra in gioco il Foggia.
Il Foggia torna a sperare
Il club rossonero segue con attenzione gli sviluppi delle prossime settimane perché la possibilità di una riammissione non appare più remota. A favorire la società dauna potrebbe essere soprattutto la situazione del Bra, una delle squadre coinvolte nei possibili scenari di ripescaggio.
Secondo quanto emerso, il club piemontese starebbe infatti valutando seriamente se procedere o meno con l’iscrizione a causa di problemi economici e soprattutto infrastrutturali. Lo stadio cittadino non rispetterebbe i parametri richiesti dalla Lega Pro, costringendo la società a disputare le gare interne lontano dalla propria città.
Il presidente del Bra, Giacomo Germanetti, ha confermato che una decisione definitiva verrà presa entro metà giugno, sottolineando le difficoltà logistiche ed economiche legate all’eventuale partecipazione alla categoria.
Tra le società in difficoltà figura anche il Vado, neopromosso in Serie C dopo ottant’anni di attesa. Il club ligure starebbe riflettendo sulla sostenibilità economica del salto di categoria, tra costi di gestione elevati e lavori necessari per adeguare lo stadio “Chittolina”.
Le prossime settimane saranno decisive per capire la composizione definitiva dei gironi di Serie C. Intanto a Foggia cresce l’attesa. Lo riporta calciomercato.com.