Foggia, pregiudicato con 200 gr. di hashish, rapina a prostitute

Foggia – ARRESTATO ieri dalla Squadra Mobile di Foggia il 39enne Attilio Maurizio Vittozzi, nato a Foggia, classe 1971, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, un dipendente di una cooperativa del verde (Amica), è stato controllato nei pressi di un circolo ricreativo di Foggia, in via Grilli, e mentre entrava nello stesso locale è stato sorpreso in flagranza di reato. Vittozzi è stato trovato con dell’hashish negli slip. Dopo una successiva perquisizione domiciliare a casa dell’uomo è stato rinvenuto un cartone, fuori il balcone di casa dell’uomo, con hashish pari a 200 grammi. Trovati anche 260 euro probabile provento dell’attività di spaccio.



RAPINA AI DANNI DI PROSTITUTE – Due prostitute rumene, del 1990 e del 1985, entrambe in Italia senza fissa dimora, sono state rapinate ieri, verso le ore 17 e 40 sulla strada statale 16, km 672 ad opera di sconosciuti. Intervenuta la sottosezione della polizia di San Severo. I due uomini, probabilmente di nazionalità italiana, hanno agito a bordo di una Fiat Panda targata Foggia. Le due donne sarebbero state rapinate di circa 100 e 30 con l’utilizzo di una pistola. Non ci sarebbero state lesioni.



INFINE ieri mattina alle 11 è stato rubato un furgone da un capannone agricolo sito in via Lucera.



A San Severo arrestato per furto aggravato Pietro Michele Nardella, classe 1968.