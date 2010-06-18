Foggia – ARRESTATO ieri dalla Squadra Mobile di Foggia il 39enne Attilio Maurizio Vittozzi, nato a Foggia, classe 1971, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, un dipendente di una cooperativa del verde (Amica), è stato controllato nei pressi di un circolo ricreativo di Foggia, in via Grilli, e mentre entrava nello stesso locale è stato sorpreso in flagranza di reato. Vittozzi è stato trovato con dell’hashish negli slip. Dopo una successiva perquisizione domiciliare a casa dell’uomo è stato rinvenuto un cartone, fuori il balcone di casa dell’uomo, con hashish pari a 200 grammi. Trovati anche 260 euro probabile provento dell’attività di spaccio.
RAPINA AI DANNI DI PROSTITUTE – Due prostitute rumene, del 1990 e del 1985, entrambe in Italia senza fissa dimora, sono state rapinate ieri, verso le ore 17 e 40 sulla strada statale 16, km 672 ad opera di sconosciuti. Intervenuta la sottosezione della polizia di San Severo. I due uomini, probabilmente di nazionalità italiana, hanno agito a bordo di una Fiat Panda targata Foggia. Le due donne sarebbero state rapinate di circa 100 e 30 con l’utilizzo di una pistola. Non ci sarebbero state lesioni.
INFINE ieri mattina alle 11 è stato rubato un furgone da un capannone agricolo sito in via Lucera.
A San Severo arrestato per furto aggravato Pietro Michele Nardella, classe 1968.
Foggia, pregiudicato con 200 gr. di hashish, rapina a prostitute
76 commenti su "Foggia, pregiudicato con 200 gr. di hashish, rapina a prostitute"
ciao il signore Pietro Michele Nardella, classe 1968 mi ha appena truffato state attenti!!!
ciao truffato in che senso?
fare attenzione a questo signore…ha sparsi su internet tantissimi annunci di macchina cellulari e consol…dichiarando dibessere di diverse regioni…controllate che nell’annuncio non ci sia questo numero di cellulare 3383075262
per chi vuole la conferma mett il numero sul motore di ricerca google e vedreta tutti gli annunci asociati a questo numero.
ciao, anch’io ho appena comprato da questo michele, che si fa? io mi sono fatto mandare la sua carta d’identità…scannerizzata
E’ un truffatore anche io sono stato truffato, ognuno di noi deve denunciarlo per truffa, sperando che qua………..
Truffato per 130€, un casco in vendita su subito.it.
Possibile che ivii tranquillamente nome e cognome,codice fiscale…..truffi e sia libero di farlo????
Truffato per 130€, un casco in vendita su subito.it.
Possibile che ivii tranquillamente nome e cognome,codice fiscale…..truffi e sia libero di farlo????
sono stato truffato anche io 150 euro come facciamo?
Truffato pure io per 170€ su subito.it da questo figlio di …..tutti in medicine deve spenderli sti soldi…ICO DE PUTA
X TUTTI
ATTENZIONE ALLA TRUFFE SU INTERNET
PRESO DI MIRA E’ SOPRATTUTTO IL SITO DI ANNUNCI E COPRAVENDITA DI SUBITO.IT
FATE ATTENZIONE SONO PERSONE DI SANSEVERO SIA ……… E I SUOI FRATELLI, CHE HANNO TRUFFATO UN RAGAZZO CHE CONOSCO, E VARIE ALTRE PERSONE E CONTINUANO NONOSTANTE DENUNCE A PIEDE LIBERO..
ATTENZIONE PERCHE’ TRUFFANO CON I PROPRI VERI NOMI.
(C’E’ ANCHE UN ARTICOLO QUI A STATO:
https://www.statoquotidiano.it/19/02/2011/san-severo-cc-arrestano-truffatore-di-commercianti-termolesi/42630/)
ALCUNE DRITTE:
1) MAI, MAI, MAI SPEDIRE SOLDI,
2) SOLO PAGAMENTI IN CONTRASSEGNO
3) PER CIFRE PIU IMPORATNTI E PER BENI MOBILI FATELI VENIRE NELLA VOSTRA CITTA, DI MATTINA, SEMPRE E SOLO DI MATTINA
4) PER PAGAMENTI SUPERIORI A 1.000 EURO BONIFICI E ASSEGNI CIRCOLARI DA FARSI ESCLUSIVAMENTE, RIPETO ESCLUSIVAMENTE, DI MATTINA E NELLA VOSTRA BANCA PER VERIFICA BENE FONDI E VERIDICITA’ DELL’ASSEGNO CIRCOLARE.
5) DA EVITARE CATEGORICAMENTE TRANSAZIONI NELLE ORE SERALI O TARDO POMERIDIANE, ALLA CHIUSURA DELLE BANCHE E DI VENERDI.
E… COME DICONO A NAPOLI “..E CA A MADONN VA ACCUMPAGN VAGLIO’..”
E CA A MADONN VA ACCUMPAGN VAGLIO’..
siempr
DATI TRUFFATORE PER EVITARE ALTRE TRUFFE:
postepay numero
4023 6005 6602 0584
4023600566020584
intestata a
Pietro Michele N……..
codice fiscale
NR……….
Cel. 33830752..
mail usata angelino259@libero.it
Per Pietro
Mi mandi la copia della sua carta d’identità a:
franky567@virgilio.it
grazie mille
Ciao! Sono stato truffato anche io da questo tizio. Per l’acquisto di una playstation 3 110€
Qualcuno sa Dirmi cosa si puo fare per rintracciare questo soggetto e poi prenderlo e dargliene a …..???? Vi prego i 110€ se li puo tenere ma lo vorrei tanto mandare al ….
salve ragazzi, io ho acquistato una ps3 e stranamente mi sa che sono l’unico che l’ho ricevuta quindi devo ritenermi fortunato?
Mi ha fregato pure a me 110 Euro per una autoradio, purtroppo ho letto troppo tardi questo avviso a me risponde come griffin34@libero.it, spero che crepi lui e tutti coloro che lo appoggiano o coprono.
Se qualcuno conosce il suo indirizzo, mi farebbe una cortesia a farmelo sapere che lo faccio andare a visitare.
Purtroppo ho letto tardi questo avviso e mi sa che anche io ci sono cascato, ho acquistato su Subito.it un’autoradio per 110 Euro da stò Nardella ……. ma non mi è arrivato niente, domani vado a denunciarlo….per quello che serve in Italia…mi associo a Andres, se lo vai a trovare avvisami che ci vengo anch’io.
Bene ho letto anch’io tardi quest’avviso…. 150 euro fregato…. domani avrà anche la mia denuncia
ciao a tutti, io ho acquistato di recente un casco da questo signore e mi è arrivato ed è stato anche molto cordiale e preciso nel tutto…strano veramente….. vedendo in quanti siete posso ritenermi anche io uno tra i “fortunati”??
ciao a tutti anke io sn stato truffato …ma mentre x voi si tratta di casco ,autoradio,psp3,ecc,,vi avviso ke ora sta commerciando con scarico akrapovic x t max…anke se l’ho letto tardi vi avviso ke a me a fregato 260euro….diffidate da questi dati:cartaposte ……………
Gentile Antonio,
inoltri la Sua denuncia alla polizia postale; grazie, Red.
purtroppo sono stato anch’io truffato da qst figlio di p……ho comprato e mai arrivato uno scarico per la r6 arrow completo…200 euro…gli ho fatto un bonifico tramite posta pay..posso riaverli i soldi??come faccio a denunciarlo???vi prego aiutatemi
salve, acquistato di recente con scambio a mano scarico per tmax akrapovic.. persona onesta!!
persona onesta con consegna a mano scarico akrapovic
per massimigliano volevo sapere di dove è… dove lo hai visto il pezzo …… a me ha truffato 150euro vorrei fare una denucia mi potresti dire dove lo hai visto? grazie
Stamane stavo per comprare una VESPA da questo tizio, che mi ha mandato una copia (da me richiesta ) della carta d’identità . ho inserito su Google Nome e Cognome ed ho trovato questo articolo.
Grazie a tutti voi per lo scampato pericolo!
Purtroppo sono stato chiavato di ben 800 euro per una Vespa quella che ha scampato vittor, domani mattina vado in polizia postale a fare la denuncia del tipo xchè si vede che è già rimasto troppo tempo in libertà!!
sono stato truffato su subito.it da questa persona…280 euro…denunciato alla polizia postale ora vediamo…possibile che nessuno riesca a postare carta identità o dire dove abiti??pensa te manco meritano di star al mondo certe persone
secondo me questo Massimiliano é un complice…ed é pure analfabeta nn sa nemmeno scrivere il suo nome…andate a scuola poveri pezzi di ……morti di fame tutti in medicine dovete spenderli i soldi che ru…e e nessuno fa niente…povera italia…
nessuno fa un cazzo…nessuno ci tutela e loro continuano ad in….re le persone…incredibile questo stato italiano incredibile
Ragazzi sto figlio di P************* ha ….anche a me, comunque nella carta d’identità risulta che abita a San Severo (FG) via amendo………..
salve volevo aggiornare tutti quelli truffati come me che il nostro simpatico amico dovrebbe essere in carcere secondo l’ articolo che ho trovato.
http://www.lagazzettadisansevero.it/dblog/articolo.asp?articolo=8112
sono fresco fresco di truffa con una ps3 a 100 eurini vado a denunciare ho tutti i dati. spudorato
Credo di essermi accorto di essere stato truffato per il famoso scarico Akrapovic per Tmax per 290 euro!!!Ma quanto sono Coglione!!!!!!qualcuno di voi può farmi avere copia della sua carta di identita per denunciarlo grazie.
sono stato truffato anche io ho preso due settimane fa una marmitta da lui ma il pacco non è arrivato diceva che era di grosseto….
Pure io sono stato truffato come Fabio x quanto riguarda lo scarico. Non so quanto potranno servire le nostre denunce, €250 regalati a sto—-
mostaccione007@libero.it questa ha usato con me.
Salve quel bastardo ha fregato anche me.. visto che è un tossico, spero che coi miei 100€ si compri una dose di droga tagliata e schiatti.. mi ha fregato con annuncio scarico akrapovic a 290 €.. nn avevo controllato con Google.. domani polizia postale e guardia di finanza..servirà a poco
truffato pure io….. scarico akra per r6…… non ho mai.augurato nienteba nessuno
.. ma questo merita le peggiori cose di sto mondo…
ragazzi state attenti a questo numero 340 16 —- (PRESENTI DENUNCIA ALLA POLIZIA POSTALE, NON POSSIAMO LASCIARE IL NUMERO SUL FORUM.NDR) e lui ha vari annunci segnalateli cosi lo bloccano.. se riuscite a ricavare il suo codice post pay contattatemi.. http://www.subito.it/moto-e-scooter/vespa-50-special-1972-firenze-62276542.htm
ripeto numero 3401634—- (presenti una denuncia alla polizia postale, non possiamo lasciare il numero sul forum, grazie,ndr)
atteti
Salve,purtroppo anchio sono stato fregato da questo ladro pezzo di ….. con un’annuncio scarico akrapovic per r6 290 euro,ma ho trattato il prezzo e mi ha chiesto 230 euro caricati nella sua postepay,il numero di cel che ho io è 3281363— ragazzi squilla mi ha risposto dopo una settimana,ma come ha sentito la mia voce ha chiuso ora non risponde piu il ladro..
http://www.subito.it/moto-e-scooter/vespa-50-special-1972-pisa-62994854.htm numero 340 16 34—-
e assurdo sempre lui
E inutile ci voleva una bella visitina di persona a questo —..attenzione a questa mail merigoni449@libero.it
credo che sia sempre lui!!! con la vespa
http://usato-scooter.vivastreet.it/usato-moto+firenze/vespa-50-special-1972/69889912
mentre in quest’altro sito è possibile vedere la sua faccia da ….
http://www.ilcampanile.it/art11bq.html
ma che truff—-
Marco cosa ti fa pensare che sia sempre lui??..e inutile non gli fanno niente a questo —!!..
Ragazzi state attenti a questo annuncio e molto sospetto pagamento richiesto ricarica postepay intestata a L.Nar– http://www.subito.it/vi/64831317.htm cel.3888859…
Sono marco quello truffato per la vespa ad Agosto che ha scritto anche il 10 maggio.
Credo che sia lui inerente all’inserzione vespa inquanto lo stesso annuncio in 2 siti differenti con la stessa vespa in 2 regioni differenti.
grazie
Grazie a voi mi sono salvato all’ultimo momento con lo scarico proposto a 280,00 Euro.
Grazie a tutti voi
Mauro.
non riesco a capire come puo’ ancora truffare questa persona.
A me invece il sig. Se cosi si.puo.definire -mi ha appena truffato con.il famoso scarico akrapovic …280 euro…ma possibile ke nessuno lo fermi!!!!
Ho notato che è anche su ebay annunci!!!!
http://annunci.ebay.it/annunci/moto-e-scooter/genova-annunci-genova/vespa-50-special/53837099
ho trovato questo annuncio con lo stesso numero di telefono… SI VEDE LA TARGA DI UNA AUDI A3 NERA NELLO SFONDO!!!!
ciao ragazzi.. fregato con casco arai rx7 gp su subito.it pubblicato ieri alla cifra di 130 euro. Vi lascio i dati che ha dato a me, –
–
Ho visto che vende altre cose tipo una bici…
Attenzione ragazzi , questa anche e’ una truffa e i numeri di telefono sono sempre gli stessi ..
Conosco il proprietario di questa moto , e’ un team che corre e questa moto l ho acquistata i personalmente piu’ di un mese fa.. Attenzione ragazzi
Ciao ragazzi, purtroppo questo individuo ha fregato anche me, con un casco Arai ducati.
i recapiti che mi ha lasciato sono questi: 3281363620 e 3209672723
se a qualcuno può interessare possiedo anche il numero di codice fiscale.
ho provato a fare una ricerca e ho visto che ha un’ annuncio di una ps4 nuova ancora in scatola su bakeca.it http://belluno.bakeca.it/videogiochi-consolle/ps4-nuova-con-scatola-x8dr75330419 ed il recapito è 3209672723 ATTENZIONE
ciao ragazzi, questo tizio ha fregato anche mio fratello…270 euro per scarico akrapovic su subito.it
il personaggio– ultimamente si fa chiamare c.- novello ed opera con annunci da trento, venezia e reggio emilia
numeri di telefono
–
ATTENZIONE CHE CI SONO ANNUNCI FRESCHI
scarico akrapovic 990 advance 250EURO
ps4 380EURO
bicicletta bianchi 600EURO
nonostante denunce è ancora a piede libero!!!!!
Ragazzi … Oggi me la sono scampata grazie a voi e altri siti che ho trovato su di lui … Stavo per acquistare una vespa 50special … A 850euro … E ha un nuovo numero mi sa che li cambia ogni truffa … Ma Anke se lo denunciano come possibile che nn lo fermino ??? Il tizio e già un pregiudicato per rapina e spaccio .. Qualche anno gia nel 2007 se le fatto … Cosa possiamo fare per fermarlo … ???? Visto che le denuncie nn bastano …
Sfortunatamente io a questo tizio ho regalato a giugno 300 € per lo scarico aktapovic…quando l’ha chiamato il mio legale ha risposto “denunciami fai che vuoi tanto che mi fanno”…fino a poco tempo fa avevo conservato anche la ricevuta di pagamento sperando di ricavarne qualcosa…io sono stato contattato tramite i numero che avete già indicato.
ciao a tutti ragazzi sfortunatamente sono stato truffato da un certo ettore – per un motore di una fiat 600 i suoi 2 numeri sono – spero serva a qualcosa
Purtroppo anche io in agosto sono stato truffato con la vendita di un arai!e’nulla tenente e vive di questo e tra l’altro senza fissa dimora ho parlato con lui più di una volta ti sfotte se la ride poi chiude e spenge il telefono! State attenti hai prezzi troppo bassi e chiedete spedizione con contrassegno!! Se è’ lui non sarà favorevole! Io lo sto seguendo tramite diversi annunci prima o poi mi sono promesso che in qualche maniera lo troverò!!!
Sto pezzo di m.. ha truffato anche me…a nome carlo novello, anche se ho denunciato l unica cosa sarebbe di andarlo a trovare..il resto ve lo faccio immaginare…
Ero in trattativa con sto pezzo di merda per una vespa special.rossa 850€. Annuncio su bakeca.it pagina di lucca. Ho trovato altri annunci su genova e rimini.. Stamani l’ho infamato di brutto.. È anche un tossico .. sto stronzo.. E va a fare …. Cose che ho letto su dichiarazioni di gente che conosce lui e i suoi…Rendetevi conto…LARVA UMANA PEZZENTE FALLITO! Comunque vendono kite surf, caschi, vespe epoca, 500 epoca, scarichi per moto ecc io gli auguro …
P.s. Massimigliano dei commenti precedenti … NON DIRE .PEZZO DI ,,..CHE TI MERITI UNA ..ANCHE TE… (VIVA BOSSI)
Per le truffe telematiche ce L’ARIETE DI ISACCO, un associzione no profit che si occupa di reprimere e contrastare le truffe telematiche, raccontate sul gruppo di facebool; L’ARIETE DI ISACCO, la vostra esperienza, il reparto Carabinieiri e’ e polizia Postale, e’ gia’ a lavoro per reprimere questi avvenimenti incresciosi.
il gruppo Facebook:,l’ariete di isacco
si sta gia’ occupando di questo caso, raccontate la vostra storia su facebook;
a breve li acciufferemo.
ragazzi raggruppiamo le truffe di queste persone sulla mia pagina, presto mi contattaera’ striscia la Notizia, ho gia’ avuto un primo contatto diretto, vogliono anche le vostre segnalazioni, iscrivetevi; pagina Facebook; L’ariete di Isacco
A me ha truffato uno stereo navigatore un certo N.CARLO con tanto di n. Di carta postepay ,CODICE FISCALE ed in più anche un iban ATT. NON RICARICATE LE POSTEPAY …. a chi ha frenato ancora?
La prima difesa contro le truffe è stare attenti.
In galera non ci va nessuno per questo reato salvo che metta insieme molte condanne, rassegnatevi…
Salve ragazzi sto raccogliendo soldi per mettere un avvocato buono per bloccare. . Contattatemi in privato… mi chiamo francesco
Ciao io sono stato truffato per uno scarico akrapovic r1 07 08 da un certo … il suo presunto indirizzo è malesco verbania qualcuno può dirmi come comportarmi ho fatto un bonifico iban ma credo sia l iban di una prepagata
Truffato pure io da questo Carlo Novello. Scarico Akrapovic Ktm a 500€.
Attenzione, io mi sono fidato perchè si è fatto pagare tramite bonifico bancario, e mi ha anche mandato la copia della sua carta d’identità.
Andro’ a esporre denuncia a breve.
Il Marmo Royal Beige, molto apprezzato in architettura, si caratterizza per un gradevole colore chiaro che assume sfumature diverse a seconda della tipologia. Una soluzione di questo tipo è perfetta per gli ambienti in stile classico e vintage, oppure per quelli che tendono maggiormente all’eleganza: la superficie levigata, le venature naturali e le delicate tonalità pastello conferiscono ai locali un particolare pregio. Non sono rare le scale in marmo per interni e per esterni realizzate con tale materiale, in grado di risultare sempre armoniose con il loro design essenziale.